ראש חטיבת בריאות הציבור במשרד הבריאות, ד"ר סיגל סדצקי, התייחסה היום (שישי) למענה הרפואי הניתן לאוכלוסיית המפונים וציינה כי במשרד פועל מכלול ייעודי המרכז את הטיפול בצורכי הבריאות של התושבים שנאלצו לעזוב את בתיהם במסגרת מבצע "שאגת הארי" .

לדבריה, "מכלול מפונים ומתפנים" משמש כפורום אינטגרטיבי המאגד נציגים מיחידות שונות במשרד הבריאות, במטרה לתאם את המענה הרפואי והבריאותי עבור המפונים. במסגרת פעילותו, המכלול מסייע בזיהוי הצרכים הבריאותיים של תושבים שבתיהם נפגעו ושוהים בבתי מלון, ומסייע במציאת פתרונות מתאימים בשיתוף הגורמים הרלוונטיים במערכת הבריאות.

על פי נתוני המשרד, נכון ל-5 במרץ 2026 דווח על 2,328 תושבים שבתיהם נפגעו ופונו ל-20 בתי מלון ברחבי הארץ. המפונים נקלטו בתשע רשויות מרכזיות: תל אביב, ירושלים, באר שבע, חיפה, רמת גן, בני ברק, נתניה, פתח תקווה ונווה אילן.

בפילוח לפי מחוזות עולה כי 41% מהמפונים השוהים במלונות מגיעים ממחוז תל אביב, 33% ממחוז ירושלים ו-23% ממחוז הדרום. מבחינת גילאים, בקרב המפונים ישנם 40 תינוקות מתחת לגיל שנה, 205 ילדים בגילאי 1-4, 402 בני נוער בגילאי 7-18 וכן 241 מפונים בני 65 ומעלה.

המענה הרפואי למפונים ולמתפנים ניתן באחריות קופות החולים, תוך שמירה על רצף טיפולי עבור כל מבוטח בכל מקום שבו הוא שוהה. במשרד הבריאות הדגישו כי המטרה היא להבטיח טיפול רפואי מקצועי ומותאם, לצד חיזוק החוסן האישי והקהילתי של אוכלוסיית המפונים.

בנוסף פועלים מתחילת המבצע צוותי חוסן ואנשי בריאות הנפש בעשרה מלונות שבהם שוהים מרבית המפונים, והעניקו עד כה טיפול נפשי ראשוני פרטני לכ-500 בני אדם.

במשרד הבריאות ציינו כי מאז תחילת מלחמת חרבות ברזל טיפל המכלול בצורכיהם של כ-140 אלף מפונים ששהו בבתי מלון ברחבי הארץ, כאשר בשיא התקופה שהו מפונים ומתפנים בכ-300 אתרים שונים במקביל. במסגרת מבצע "עם כלביא", כך נמסר, טיפל המשרד בכ-13 אלף מפונים בכ-100 מלונות.