לתשומת ליבכם: הקשר המפתיע בין שוקולד מריר להזדקנות

מחקר חדש שפורסם בכתב העת המדעי aging מצא כי ישנו קשר בין אכילת שוקולד מריר לבין האטה בקצב ההזדקנות. החוקרים מצאו קשר מפתיע בין רכיב המצוי בשוקולד המריר לבין שמירה על גוף צעיר יותר, תרכובת טבעית הנמצאת בקקאו נקראת תאוברומין – התרכובת נמצאת ברמות גבוהות מה שתורם להליך האטת ההזדקנות.

החוקרים ניתחו נתונים, שנאספו משתי קבוצות נבדקים גדולות באירופה ובבריטניה, ומצאו דפוס עקבי המעיד כי ככל שרמת התיאוברומין בדם גבוהה יותר, כך הגיל הביולוגי נמוך מהגיל הכרונולוגי.בין המדדים שנבדקו: סימנים כימיים על החומר התורשתי, המשתנים לאורך החיים ומשקפים, בין היתר את קצב ההזדקנות.

למרות שהממצאים של המחקר מעודדים, החוקרים מזהירים - צריכה מוגברת של שוקולד מריר היא לא פתרון הקסם, שוקולד מכיל גם סוכר, שומן ורכיבים נוספים שכמות מוגברת שלהם עלולה להעלות בעיות בריאותיות אחרות, עוד הוסיפו שההמלצה הרשמית היא לבחור בשוקולד המכיל לפחות 70 אחוז מוצקי קקאו.

הממצאים של המחקר מקבלים חיזוק משמעותי גם מביה"ס לבריאות הציבור של אונ' הרווארד, המומחים שם מסבירים כי התרכובות הטבעיות המצויות בקקאו מסייעים בהרפיית השרירים ומשפרים את זרימת הדם ומסייעים בהורדת לחץ הדם

אז נכון, השוקולד המריר לא יחליף את ההזרקות או את ניתוחי האסתטיקה שלרוב נותנים לנו את המראה הצעיר יותר, השוקולד גם לא יאט את הזמן, אבל כל עוד אוכלים אותו באופן מתון - אין סיבה לדאגה, ואפילו אפשר לשלב אותו כחטיף באמצע היום..