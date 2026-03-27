בייבי בלי בום: הכירו את היולדות שברחו מהאזעקות

גם זו תופעה ש"הולידה" המלחמה הנוכחית: נשים המתגוררות באזור המרכז ונמצאות בהיריון מתקדם - בוחרות ללדת בבתי חולים בערי הדרום, בשביל השקט הנפשי וגם הפיזי. כתבת הבריאות סיוון אלקלק מונייר פגשה אותן רגע לפני שהן נכנסות לחדר הלידה, בשעה טובה, ושמעה על הסיבות שהובילו להחלטה.

>>> הצטרפו לערוץ הוואטסאפ החדש של i24NEWS עברית <<<

כאמור, מאז תחילת מבצע שאגת הארי חלה עלייה של כ-20% של נשים בהיריון המבקשות לעבור לבתי החולים בדרום הארץ שממוגנים ממילא. משמעות המעבר היא, שהן לא יצטרכו ללדת בחדרי הלידה שנמצאים בחניונים התת קרקעיים בבתי החולים במרכז הארץ.

בימים שבהם הישראלים חיים את שגרת המלחמה, עוד ועוד נשים בישראל בוחרות ללדת בדרום הממוגן - ולהביא חיים חדשים לעולם גם תחת אש.