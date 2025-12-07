ברקע העליה במקרי ההידבקות בשפעת, היום (ראשון) תיערך ישיבה מיוחדת של צוות הטיפול במגפות על מנת לדון בנתונים ובהמלצות למניעת תחלואה חריגה.

ממשרד הבריאות נמסר כי "‏בישראל ובמדינות נוספות, עונת השפעת השנה החלה מוקדם וניכר כי קצב התחלואה משפעת נמצא בעליה תלולה. ממעקב אחר נתונים בעולם צפויה להיות עונה עם תחלואה קשה".

תחלואת השפעת בישראל חצתה רף אפידמי - חולה אחד מדביק יותר מאדם אחד. משרד הבריאות ממליץ על התחסנות כלל האוכלוסייה מגיל שישה חודשים ומעלה - בדגש על גילאי 65 ומעלה, חולים כרוניים וילדים עד חמש שנים.

בנוסף, משרד הבריאות קורא לציבור להתחסן נגד השפעת ומוסיף כי החיסון בטוח ומומלץ מגיל שישה חודשים ומעלה. "על אף שהחיסון כנגד שפעת אינו מונע באופן מוחלט את ההידבקות במחלה, במרבית המקרים הוא מסייע בהקלה בחומרתה, ומפחית משמעותית את הסיכון לתחלואה קשה או מוות", נמסר.

רק ביום שישי האחרון ילד בן שש שלא חוסן לשפעת נפטר מסיבוכי המחלה. לדברי ההורים, הילד החל לסבול מתסמינים נשימתיים ויום למחרת התמוטט בביתו. כמה ימים לפני כן ילד בן שש שחוסן למחלה נפטר כתוצאה מסיבוכיה. הילד, סבל מחום ומשיעול, ומצבו הידרדר.