עקב העלייה במקרי המוות: ישיבה מיוחדת תדון במחלת השפעת

צוות הטיפול במגפות ידון בנתונים ובהמלצות למניעת תחלואה חריגה • 3 ילדים נפטרו בשבוע האחרון • משרד הבריאות: "צפויה להיות עונה עם תחלואה קשה"

עדי כהן
עדי כהן ■ כתבת כלכלה
1 דקות קריאה
1 דקות קריאה
חיסון שפעת - אילוסטרציה, ארכיון
חיסון שפעת - אילוסטרציה, ארכיוןמרים אלסטר/פלאש 90

ברקע העליה במקרי ההידבקות בשפעת, היום (ראשון) תיערך ישיבה מיוחדת של צוות הטיפול במגפות על מנת לדון בנתונים ובהמלצות למניעת תחלואה חריגה. 

ממשרד הבריאות נמסר כי "‏בישראל ובמדינות נוספות, עונת השפעת השנה החלה מוקדם וניכר כי קצב התחלואה משפעת נמצא בעליה תלולה. ממעקב אחר נתונים בעולם צפויה להיות עונה עם תחלואה קשה". 

תחלואת השפעת בישראל חצתה רף אפידמי - חולה אחד מדביק יותר מאדם אחד. משרד הבריאות ממליץ על התחסנות כלל האוכלוסייה מגיל שישה חודשים ומעלה - בדגש על גילאי 65 ומעלה, חולים כרוניים וילדים עד חמש שנים.

בנוסף, משרד הבריאות קורא לציבור להתחסן נגד השפעת ומוסיף כי החיסון בטוח ומומלץ מגיל שישה חודשים ומעלה. "על אף שהחיסון כנגד שפעת אינו מונע באופן מוחלט את ההידבקות במחלה, במרבית המקרים הוא מסייע בהקלה בחומרתה, ומפחית משמעותית את הסיכון לתחלואה קשה או מוות", נמסר.

Video poster
גל תחלואה קשה של שפעת: כתבנו במחלקות האשפוז הכי עמוסות - ואיך להמנע מהמחלה?

רק ביום שישי האחרון ילד בן שש שלא חוסן לשפעת נפטר מסיבוכי המחלה. לדברי ההורים, הילד החל לסבול מתסמינים נשימתיים ויום למחרת התמוטט בביתו. כמה ימים לפני כן ילד בן שש שחוסן למחלה נפטר כתוצאה מסיבוכיה. הילד, סבל מחום ומשיעול, ומצבו הידרדר. 

הכתבה הזו קיבלה 0 תגובות

תגובות