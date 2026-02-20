בשנים האחרונות דיאטת הצום לסירוגין הפכה לטרנד הבריאותי המדובר ביותר, עם הבטחות לירידה מהירה במשקל ושיפור איכות החיים. אך מחקר בינלאומי חדש, שפורסם ב-The Guardian ונערך בבית החולים האיטלקי בבואנוס איירס, מראה כי השיטה אינה יעילה יותר מדיאטות רגילות, ויתרונותיה הבריאותיים מוגבלים.

המחקר ניתח 22 ניסויים קליניים שבהם השתתפו כ-2,000 מבוגרים עם עודף משקל או השמנת יתר, במשך 12 חודשים, במדינות כמו סין, ארה"ב ואוסטרליה. החוקרים בחנו מספר סוגי צום לסירוגין, כולל צום 16/8 (16 שעות צום, 8 שעות אכילה), דיאטת חמשת הימים (יומיים עם קלוריות מוגבלות) וצום יום כן-יום לא.

התוצאות: ירידה ממוצעת של כ-3% ממשקל הגוף בלבד, פחות מהסף המקצועי של 5% הנחשב ל"ירידה משמעותית". בנוסף, לא נמצאו ראיות מובהקות לכך שהצום משפר את איכות החיים או את ההרגשה הכללית של המשתתפים, ומעט מאוד יתרונות בריאותיים נרשמו מעבר לירידה הקטנה במשקל.

ירדן עובדיה, תזונאי קליני, מסביר: "הדבר שהכי משפיע על הבריאות הוא אורח חיים נכון ובריא - תזונה מאוזנת, פעילות גופנית, התמדה וליווי מקצועי. צום לסירוגין לא מהווה פתרון קסם".

פרופ' איתן פרידמן מאסותא מוסיף: "המסקנה המרכזית היא שצום לסירוגין יכול להתאים לחלק מהאנשים מבחינת נוחות או סגנון חיים, אבל לא מדובר בכלי שיביא לתוצאות משמעותיות יותר מאשר דיאטה מסורתית ומאוזנת".

בשורה התחתונה: טרנד הצום לסירוגין אולי מסקרן, אך המחקר ממחיש כי ירידה בריאה במשקל מושגת בעיקר דרך שינויים עקביים באורח החיים, ולא דרך פתרונות מהירים או קיצוניים.