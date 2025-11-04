שני חולי חצבת נסעו בתחבורה ציבורית - זה המסלול שלהם

משרד הבריאות עדכן הערב (שלישי) כי שני חולי חצבת נסעו בתחבורה ציבורית וביקש מאנשים ששהו במקומות ובשעות שציין לוודא כי הם מחוסנים.

משרד הבריאות

לפי המשרד, החולים נסעו במקומות ובימים הבאים: ב-28 וב-29 באוקטובר באוטובוס מפתח תקווה לבני ברק (קו 292) בשעה 7:16, ואוטובוס מבני ברק לפתח תקווה (קו 292) בשעה 14:45; ב-29 באוקטובר באוטובוס מפתח תקווה לתל אביב (קו 166) בשעה 9:00, ורכבת מתל אביב להרצליה בשעה 13:15.

עוד נודע כי אחד מהם שהה באותו תאריך באולם אירועים בירושלים ברחוב דוברת שלום 6; ב-30 באוקטובר באוטובוס מירושלים לבני ברק (קו 416) בחצות, ולאחר מכן אוטובוס מבני ברק לפתח תקווה (קו 292), וכן באוטובוס מפתח תקווה לתל אביב (קו 166) בשעה 9:00, ורכבת מתל אביב להרצליה בשעה 13:15.

מטעם משרד הבריאות נמסר: "מאחר ומדובר במחלה מדבקת מאוד משרד הבריאות מבקש מאנשים ששהו במקומות ובשעות שצוינו מעלה, לוודא שהם מחוסנים בהתאם להמלצות משרד הבריאות. ניתן להתעדכן בסטטוס החיסוני באמצעות האתר האישי הממשלתי דרך פנקס החיסונים הדיגיטלי".