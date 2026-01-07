תכירו את הטיפול הישראלי המהפכני ל"מחלת המעשנים"

נפחת ריאות היא המחלה שנחשבת לגורם השלישי למוות בעולם, ומתפתחת לרוב מעישון כבד. המחלה הורגת מיליונים ברחבי העולם כל שנה וכעת, טיפול חדשי וראשון מסוגו מאפשר לחולים לנשום מחדש - בזכות שסתום ייחודי משנה חיים.

עמי, שהשתחרר לאחרונה מבית החולים שערי צדק לאחר שעבר את טיפול ראשון מסוגו בישראל, פגש את פרופסור בריאל איזביצקי, מנהל מכון הריאות במרכז הרפואי שערי צדק, והודה לו על כך. עמי הוא מעשן כבד כבר יותר מחמישה עשורים, כותצאה מכך הוא אובחן עם מחלת ה-COPD, מחלת ריאות חסימתית כרונית הגורמת להיצרות דרכי הנשימה, שיעול כבד וליחה.

השסתום שהשותל בעמי נועד לספק פתרון לחולי נפחת, והוא בעל יעילות תגובתית של למעלה מ-90% מהחולים שטופלו בו, הוא משפר את תפקודי הריאה ללא צורך בניתוח פולשני, מה שמספק שיפור מיידי באיכות החיים ובתפקוד המטופלים. פרופסור גבריאל הסביר בריאיון לכתבתנו סיוון אלקלק על הליך ההשתלה והשסתום הייחודי.

