מכורים לקפה? מחקר חדש קובע כמה קפאין מומלץ לשתות ביום

רבים מאיתנו לא יכולים להתחיל את היום בלי מנת קפאין שתעזור לנו להתניע, אבל חלק לוקחים את הצורך הזה ממש לפן ההתמכורתי. רבות כבר דובר על ההשפעות השליליות של צריכה מוגברת של קפאין על הבריאות, בהן העלאת לחץ דם והגברת הסיכוי לחרדות ונדודי שינה.

מחקר חדש שפורסם בכתב העת הרפואי JAMA מראה כי צריכה מתונה של החומר המעורר עשויה להפחית את הסיכון ללקות בדמנציה, ואף להגביר את התפקוד הקוגניטיבי בגיל מבוגר.

המחקר התבסס על מעקב שנמשך 43 שנים, בו נבדקו יותר מ-131 אלף נשים וגברים בריאים בארצות הברית. החוקרים מצאו כי אלו שצרכו את הכמות הגבוהה ביותר של קפה, הפחיתו ב-18% את הסיכוי לפתח דמנציה בגיל זיקנה, בהשוואה לאלה ששתו את הכמות הנמוכה ביותר. בקרב שותי התה, הסיכון היה נמוך בכ-14%. הקשר הזה נשמר גם אצל אנשים עם סיכון גנטי גבוה לדמנציה.

אז כמה קפה או תה כדאי לנו לשתות ביום?

על פי המחקר, הכמות המומלצת לצריכת קפאין ביום היא 300 מיליגרם, כמות שניתן למצוא בשתיים עד שלוש כוסות קפה עם קפאין, או כוס עד שתיים של תה. שתיית כמות גדולה יותר של קפה לא הראתה יתרון נוסף כלשהו בקרב הנבדקים.

למרות הבשורות המשמחות, החוקרים מדגישים כי מדובר במחקר תצפיתי בלבד, ולכן אין ביכולתו להוכיח שקפה או תה מונעים דמנציה באופן מובהק, וכי הקשר שנמצא עשוי להיות מושפע גם מגורמים אחרים כמו אורח חיים בריא הכולל פעילות גופנית, תזונה מאוזנת, הימנעות מעישון ושינה טובה.