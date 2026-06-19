נדחתה בקשת הרשת שמכרה מחיות "פרינוק" לפתוח את סניפיה שנסגרו

בית המשפט לעניינים מקומיים דחה היום (שישי) את עתירת רשת "זול ובגדול", נגד ההחלטה לסגור את הסניפים בהם נמכרו מחיות "פרינוק" שבתוכן נמצאו חומרי הרדמה. בית המשפט קבע כי לא נפל כל פגם בצווי הסגירה המנהליים שהוצאו לה מטעם משרד הבריאות.

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הרשת ביקשה לבטל את הצווים בטענה כי השימוע נערך רק לאחר כניסתם לתוקף, וכי הסגירה פגעה באופן בלתי מידתי בחופש העיסוק, בקניין ובמוניטין שלה. עוד טענה כי ניתן היה לנקוט צעדים חלופיים, כגון סגירת מחלקת מוצרי התינוקות בלבד, וכי מקור הזיהום במחיות הפעוטות עשוי להיות בכל שלב בשרשרת האספקה.

מנגד, המדינה, באמצעות עו"ד מוטי גריינר מפרקליטות מחוז ירושלים (אזרחי), טענה כי הסגירה המיידית של הסניפים, שפעלו ללא רישיון עסק כדין, הייתה הכרחית להגנה על שלום הציבור. זאת, לאחר שבדיקות מעבדה העלו הימצאות שאריות תרופה מסוג בנזודיאזפינים במחיות לפעוטות, באופן שעורר חשש ממשי להרעלה רחבה יותר ואף לזיהום מוצרים נוספים.

השופטת חגית פלאוט-באב"ד קבעה כי חומרת הסיכון לבריאות הציבור הצדיקה עריכת שימוע בדיעבד כחריג חוקי ומקובל. עוד נקבע כי לאחר עיון בחומרי החקירה החסויים של המשטרה ומשרד הבריאות, קיימות בשלב זה זיקות ממשיות לשני הסניפים. בהתאם לכך, נקבע כי באיזון האינטרסים גובר באופן מובהק האינטרס הציבורי של הגנה על חיי אדם ובריאות הציבור על פני הנזק הכלכלי שנגרם לרשת.

בהחלטת השופטת נכתב: "התרשמתי כי במקרה הנדון, החשש לבריאות הציבור הינו ממשי. כאשר מדובר במזון המיועד לפעוטות הדברים מקבלים משנה תוקף, ואולם החשש רחב אף יותר ובהחלט מדובר בנסיבות חריגות ויוצאות דופן. לא ניתן להתעלם מכך כי בשלב ראשוני זה קיימות זיקות לשני המרכולים שבבעלות המבקשת, בגינן הוצאו הצווים".

משרד הבריאות אישר מוקדם יותר היום כי יש אינדיקציה שהמוצרים נפתחו שלא כדין, זאת לאחר חקירה נרחבת שבה נבדקו מאות מוצרים שנרכשו על ידי המשפחות, מנקודות המכירה וממחסני היבואן.