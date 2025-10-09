המקרה השביעי: בן שנה וארבעה חודשים נפטר לאחר שחלה בחצבת

משרד הבריאות הודיע הערב (חמישי) כי תינוק לא מחוסן בן שנה וארבעה חודשים מירושלים נפטר מוקדם יותר היום מחצבת. זהו מקרה התמותה השביעי מאז תחילת ההתפרצות הנוכחית של המחלה, כאשר כל החולים שנפטרו - בריאים ללא מחלות רקע, ומתחת לגיל שנתיים וחצי.

ארבעה מהם הגיעו לבתי החולים תוך ביצוע פעולות החייאה, וכל המקרים הללו יכלו להימנע - באמצעות חיסון נגד חצבת. בחלק מהמקרים הייתה הימנעות מקבלת טיפול לאחר ההידבקות - טיפול שהיה עשוי להציל חיים. בעקבות הגעה מאוחרת לטיפול והסתבכות של המחלה נקטעו גפיו של תינוק נוסף.

כאמור, חצבת היא מחלה ויראלית מדבקת מאוד ומסכנת חיים - עם הופעת תסמינים חשוב ליידע צוותים רפואיים כדי לאפשר טיפול במידה שמופיעים סיבוכים. ניתן למנוע את המחלה באמצעות חיסון יעיל ובטוח.

במשרד הבריאות ציינו כי מומלץ לכל הילדים להתחסן בגיל שנה ובגיל שש (במסגרת תכנית החיסונים השגרתית). בנוסף, במקומות עם התפרצות מומלץ להקדים את מנת החיסון השנייה לגיל שנה וחצי, וישנה המלצה לחסן בחיסון נוסף תינוקות בגילאי חצי שנה עד 11 חודשים באזורי התפרצות וכאשר נוסעים למקומות עם התפרצות.

איזורים המוגדרים בהתפרצות נכון לעכשיו: ירושלים, בית שמש, בני ברק, חריש, מודיעין עילית, נוף הגליל, קריית גת, אשדוד וצפת. משרד הבריאות ממליץ למי שאינם מחוסנים וכן להורים לתינוקות שקיבלו חיסון אחד בגילאי חצי שנה עד 11 חודשים, להימנע מהשתתפות באירועים מרובי משתתפים בערים עם התפרצות עקב הסיכון מהדבקה.

במקומות אלו ניתן להגיע לטיפות החלב, לקופות החולים ולתחנות ההתחסנות נגד חצבת שהוקמו לצורך תגבור מאמצי ההתחסנות, זאת ללא קביעת תור מקדים.

נכון להיום, מאושפזים בבתי החולים ברחבי הארץ 19 חולי חצבת, רובם ילדים עד גיל 6 שלא התחסנו נגד חצבת. מתוכם ארבעה ילדים מאושפזים בטיפול נמרץ.

על פי נתוני משרד הבריאות, בשבוע החולף ניתנו כ-4,900 חיסונים ברחבי הארץ, כאשר אחוז הכיסוי החיסוני במנה הראשונה בערים שבמיקוד עומד על 85%. בירושלים עומד על 82.6% ובבית שמש עומד על 81.8%. בנוסף, במהלך החג חשוב להימנע מהתכנסויות למי שחש ברע בכדי לא להדביק אחרים.