נתונים מדאיגים: עלייה בתחלואה בסרטן - לצד ירידה ביחס בין רופאים למטופלים

יום הסרטן הבינלאומי: ועדת המומחים של משרד הבריאות, לתכנון מערך האונקולוגיה והרדיותרפיה הגישה היום (רביעי) דוח מיוחד למנכ"ל משרד הבריאות, זאת העומסים, גידול במספר החולים ומחסור בכוח אדם - בדגש על הפריפריה.

מהנתונים עולה, כי בישראל מאובחנים מדי שנה כ-30 אלף חולי סרטן חדשים. למעשה, ניכרת עלייה רציפה בהיקף האנשים החיים עם המחלה - לצד ירידה ביחס בין רופאים למטופלים. נכון לסוף שנת 2021 חיים בישראל 98,813 אנשים שאובחנו עם סרטן חודרני בין השנים 2017-2021, חלקם חולים פעילים וחלקם מחלימים הזקוקים למסגרת מעקב מקצועית ורציפה.

עוד עולה, כי התחלואה החדשה מאופיינת ברובה באנשים מעל גיל 50, כאשר שיעור הגברים והנשים בקרב המאובחנים כמעט זהה. הגידולים השכיחים ביותר בישראל הם סרטן השד, סרטן הערמונית, סרטן הריאה וסרטן המעי הגס, לצד עלייה מתמשכת באבחון גידולים המטולוגיים וממאירויות נדירות הדורשות מומחיות ספציפית וטכנולוגיות מתקדמות. תחלואה גבוהה זו מתבטאת בעומסים כבדים במכוני האונקולוגיה ובמערכי הרדיותרפיה, במיוחד במרכז הארץ.

כיום, פועלים בישראל 24 מכונים אונקולוגיים בפריסה נרחבת, אולם השירותים הניתנים בהם אינם אחידים. עובדה זו גורמת לכך שכשליש מחולי הסרטן באיזור הדרום נוסעים למחוז אחר כדי לקבל טיפול. כ־60% מהטיפולים התרופתיים ניתנים בארבעה בתי חולים בלבד - שלושה מהם במרכז; 21% מחולי הסרטן מקבלים טיפול מחוץ למחוז מגוריהם, בעיקר בשל הבדלי איכות, זמינות ותשתיות.

מדוח הוועדה עולה עוד, כי מערך האונקולוגיה בישראל מתמודד כיום עם עומסים משמעותיים וחלק מהמכונים פועלים מעבר ליכולת התפעולית שלהם, בעוד שבמכונים אחרים בפריפריה חסרים תקנים, תשתיות ורכיבי כוח אדם בסיסיים. בתחום הרדיותרפיה בולטים שחיקה במכשירים, צורך בשדרוג תשתיות, עיכובים בזמינות טיפולים וחוסר בהנדסה רפואית מספקת לתחזוקת המכשור.

במקביל, הוועדה מתארת פערים רבים בתחום כוח האדם. הם באים לידי ביטוי בין היתר במחסור ברופאים אונקולוגים ורופאי רדיותרפיה, מחסור ניכר באחיות אונקולוגיות, היעדר מספק של עוזרי רופא, מזכירות רפואיות ותיאומי טיפול, וכן פערים גדולים בתקני מקצועות בריאות חיוניים כגון פיזיותרפיסטים, תזונאיות, מרפאים בעיסוק ועובדים סוציאליים - ולכולם תפקיד קריטי בטיפול האונקולוגי המודרני.

כמו כן, כדי להתמודד עם פערי כוח האדם, הוועדה מציעה תוכנית רב־שנתית להגדלת התקינה בכל המקצועות. הדוח מבהיר כי ללא תוספת כוח אדם מורחבת של רופאים, אחיות, מקצועות בריאות ומתאמי טיפול - לא ניתן יהיה ליישם את הסטנדרט המומלץ. המלצה נוספת בדוח נוגעת לחיזוק איכות הטיפול ולהפחתת עומסים, באמצעות הגדרות תפקידים חדשות, בהן אחיות מומחיות, מתאמי טיפול ומזכירות רפואיות מתקדמות.

בנוגע למענה האונקולוגיה בקהילה, ממליצה הוועדה על הקמת אשפוזי יום בקהילה בשיתוף בתי החולים - הכולל קביעת מסלולי אבחון מהיר; פיתוח שירות ומעקב ייעודי למחלימים, וכן שיפור מנגנון אישורי תרופות ומעבר חלק בין בית חולים לקהילה.

סוגייה נוספת שעלתה במסמך היא העלייה המשמעותית במספר המחלימים מביאה לקבוצה הזקוקה למערך ייעודי של מעקב רב-מקצועי, כולל תמיכה נפשית, פיזיותרפיה, תזונה, טיפול בכאב וניהול סימפטומים מורכבים - מערך שטרם הוסדר במלואו ואינו מפותח דיו. מסיבה זו, הוועדה ממליצה להקים מערך החלמה ארצי. מדובר במסגרת מתואמת ומוסדרת למעקב אחר מחלימי סרטן, הכוללת שיקום, תמיכה נפשית, תזונה רפואית, ניהול סימפטומים ותיאום טיפול בקהילה.