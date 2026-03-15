תגבור בתי חולים בצפון ובדרום: כך נערך משרד הבריאות לאירוע רב נפגעים

מערכת הבריאות החלה לפעול במבצע "שאגת הארי" כשהיא ברמת מוכנות גבוהה המבוססת על למידה מהמבצעים האחרונים. לאור ההתפתחויות בגזרה הצפונית, נערך המשרד עוד לפני תחילת המלחמה לתגבור המענים בצפון.

נתוני נפגעים ב-24 השעות האחרונות

ב-24 השעות האחרונות (שישי-שבת) נקלטו בבתי החולים 102 נפגעים, מתוכם: שניים במצב בינוני והשאר נפגעים במצב קל וחרדה.

מהאירוע באילת נקלטו בבתי החולים ילד במצב בינוני, ארבעה נפגעים במצב קל ומספר נפגעי חרדה.

במחוז צפון נקלטו בבתי החולים 30 נפגעים במצב קל. במחוז חיפה נקלטו בבתי החולים 5 נפגעים במצב קל.

מהאירוע בזרזיר (לפנות בוקר שישי), עדיין מאושפזים בבתי החולים שני נפגעים במצב בינוני ופצוע אחד במצב קל.

היערכות מיוחדת למתן מענה בצפון הארץ

כחלק מהיערכות מערכת הבריאות למערכה וביתר שאת מאז תחילתה, הורה מנכ"ל משרד הבריאות על העלאת מדרגת המוכנות של בתי החולים בצפון, בדגש על היערכות לאירועים רבי-נפגעים בהתאם להיערכות המוקדמת שנערכה לשם כך. זאת לנוכח ההתפתחויות הביטחוניות בצפון הארץ. משרד הבריאות מוביל היערכות מתוגברת מול הנהלות בתי החולים באזור, במטרה לוודא מוכנות מלאה לקליטת נפגעים, תוך חיזוק היבטי כוח האדם, התשתיות והציוד הרפואי.

במסגרת זו: צוותים רפואיים מבית החולים כרמל יתגברו את המרכז הרפואי לגליל בנהריה, וצוותים רפואיים מהמרכז הרפואי תל אביב (איכילוב) ובית החולים האנגלי בנצרת מתגברים את בית החולים זיו.

מאז מבצע עם כלביא התווספו למעלה מ-130 מיטות ממוגנות בבתי החולים זיו ונהריה (72 בזיו ו-60 בנהריה) וזאת לצד עתודה לאומית נוספת של מיטות ומערכים קריטיים ממוגנים בבית החולים רמב״ם.

בנוסף, מאז תחילת המלחמה באוקטובר 2023 קידם המשרד פתיחת שירותים רפואיים חדשים בצפון, ובהם מענה נוירוכירורגי בבית החולים זיו, המרחיב את יכולת הטיפול באזור.

חיזוק המענה הבריאותי בקריית שמונה

משרד הבריאות, בשיתוף עיריית קריית שמונה והמרכז הרפואי רמב״ם, הרחיב את שירותי הרפואה בעיר במטרה לחזק את המענה הרפואי לתושבי קריית שמונה והאזור.

במסגרת זו הורחבו שעות הפעילות של המוקד הרפואי הקדמי בעיר וכעת הוא פועל כך שיינתנו שירותים לאורך כל שעות היממה ובסופי השבוע. כמו כן, תוגבר המוקד ברופאים מומחים ברפואה דחופה וילדים ובאחיות, במימון משרד הבריאות ובשיתוף המרכז הרפואי רמב״ם.

המענה הרפואי במוקד מתבסס על רופאים תושבי האזור לצד צוותים רפואיים מהמרכז הרפואי רמב״ם, במטרה להרחיב את היקף השירותים ולהבטיח טיפול רפואי איכותי וזמין לתושבי העיר והאזור. המענה יינתן במהלך מבצע “שאגת הארי”, ולאחר מכן ייבחן המשך הפעלתו גם לטווח הארוך.

בנוסף, תוגברו כוחות הפינוי של מד״א בעיר, כך שכעת פועלות בקריית שמונה שבע ניידות פינוי, מתוכן שלוש ניידות טיפול נמרץ במימון משרד הבריאות.

היערכות מיוחדת למתן מענה לעיר אילת

כחלק מהיערכות מקדימה לשעת חירום, בוצע תגבור מקדים של כוחות ההצלה הפועלים בעיר אילת - הוגדל מספר האמבולנסים והניידות לטיפול נמרץ. כמו כן, תוגבר מראש כוח האדם הרפואי בבית החולים יוספטל, בדגש על תחומי הכירורגיה, ההרדמה והטיפול הנמרץ - וזאת על בסיס רופאות ורופאים שהגיעו לעיר מכלל מערכת הבריאות. בנוסף, לרשות בית החולים יוספטל עומד מסוק כבשגרה המיועד להטסת מטופלים.

בשל ייחודיותה של העיר אילת, נבנו תכניות ייחודיות המבוססות על יכולות החירום של בית החולים יוספטל, עיבוי יכולות הטיפול ואמצעי הפינוי וגם חיל הרפואה תגבר את כוחותיו באזור.

מעגלי התגבור כוללים:

• כוחות פינוי אזרחיים וצבאיים, הן רכובים והן מוסקים

• תגבור רופאים שנמצאים פיזית בעיר אילת

• תגבור צוותי כוננים וקפסולות רפואיות

• תגבור של כוחות צה״ל

תגבור כוח האדם הרפואי:

בית החולים יוספטל תוגבר בצוותים רפואיים נוספים, בהם:

• 3 רופאים מרדימים

• 3 כירורגים

• 2 רופאים מומחים ברפואה דחופה/ טיפול נמרץ

• רופא מומחה ברפואה דחופה ילדים

בנוסף, בעיר אילת פועלים כ-40 אמבולנסים של מד״א, לצד אמבולנסים נוספים הפרוסים באזור חבל אילות.

סיוע רפואי צבאי

בית החולים יוספטל מימש תוכנית נצורה הכוללת תגבור משמעותי של כוחות רפואיים על בסיס מילואים. לכוחות אלו יש גם יכולת לבצע פריסה עצמאית של מיטות ואמצעים מחוץ לבית החולים - וזאת כדי לתת מענה רפואי במקרה של עומס ניכר בבית החולים או למול פגיעה אפשרית בבית החולים.

בעיר אילת הוצבה פלוגה כירורגית של צה"ל, הממוקמת בסמוך לבית החולים יוספטל. לפלוגה יכולות רפואיות הכוללות הרדמה, כירורגיה וטיפול ראשוני בפצועים. הפלוגה מסוגלת לתגבר את פעילות בית החולים בשעות הראשונות עד להגעת תגבור נוסף ממרכז הארץ, וכן להפעיל אתר שהייה לפצועים במצב בינוני לפני פינויים להמשך טיפול במרכז הארץ.

מתווה הטיפול בפצועים:

• פצועים במצב קשה יופנו לבית החולים יוספטל ומשם יפונו במסוקים לבתי חולים במרכז הארץ.

• פצועים במצב בינוני יטופלו תחילה באתר הפלוגה הכירורגית, ולאחר מכן יועברו למרכז הארץ להמשך טיפול.

בבית החולים יוספטל פועלים שלושה חדרי ניתוח המאפשרים ביצוע ניתוחים וטיפול רפואי מתקדם בעת הצורך.