סמ"ר מיכאל ורדה, מפקד טנק בחטיבה 401, נפצע קשה מירי צלף במהלך הלחימה בעזה בדיוק לפני שנה, בנר שני של חנוכה - שחל היום (שני). לאחר שהיה מורדם ומונשם, הוא החל במסע שיקום בבית החולים הדסה, ושם הוא עובד קשה במטרה לחזור לחיים.

החייל בן ה-22, שהיה בטוח שהוא נפרד מן החיים וממשפחתו באותן דקות בהן שכב מדמם, לא האמין שחודשים אחר כך, יעבור בין מתקני השיקום כשהוא מתאמן בפיזיותרפיה, ריפוי בעיסוק ושחייה טיפולית, מתחזק מיום ליום ומשיב לעצמו את היכולות שאיבד.

מיכאל סיים את הכשרתו כלוחם שריון עם תחילת המלחמה. "עם סיום הקורס הוקפצנו כדי להכשיר כמה שיותר טנקים ללחימה והתחלנו להילחם גם ביישובי העוטף. המעבר בין מצב שגרה למצב מלחמה היה מהיר מאוד". לאחר מספר ימים מיכאל ופלוגתו כבר נכנסו למשימות מבצעיות בעזה: "אני לא אשקר, בהתחלה היה מפחיד מאוד. קשה להבין שאתה באמת נמצא בתוך עזה. אחרי מספר חודשים זה כבר הפך לקל ושגרתי יותר". עוד הוסיף, "במהלך המלחמה איבדתי למעלה מעשרה חברים. לוחמים. זה היה לא פשוט ועדיין לא פשוט". עם תפקידו החדש כמפקד טנק צצו גם תחושות חדשות: "פתאום יש לך אחריות גדולה יותר", הוא מספר.

לאחר תקופה בה ביצע עשרות משימות מבצעיות בתור מפקד טנק, באחת מהמשימות מיכאל נפצע מירי צלף. "יצאתי לחילוץ טנק אחר וזה היה באזור מאוים מאוד. אני והתותחן שלי עשינו את זה בזריזות". מיכאל והתותחן שלו הצליחו לחלץ את הטנק אך כשחזרו לטנק שלהם מיכאל נפצע קשה. "הייתי חשוף לכמה רגעים. ממש שניות לפני שנכנסתי לטנק צלף ירה בי והכדור נכנס ביד ובחזה. הכל היה דם וכבר חשבתי שאני עומד למות. אמרתי 'שמע ישראל' ונפרדתי מהמשפחה שלי".

תוך כדי הפינוי המהיר, מיכאל עוד הספיק לחלק פקודות לחייליו, "תוך כדי שאני מתמלא בדם אני אומר להם לדווח בקשר שנפצעתי ולשים לי חוסם עורקים. אחרי זה כבר לא הצלחתי לתפקד יותר מרוב הכאבים".

הוא פונה אל בית החולים במצב קשה, היה מורדם ומונשם מספר ימים ועבר מספר ניתוחים. לאחר מכן, עבר אל מרכז גנדל לשיקום בבית החולים הדסה הר הצופים. "בהתחלה, כשהגעתי היה לי מאוד קשה עם חוסר המסוגלות. לפני שנייה פיקדתי על טנק שהוא כלי משמעותי, שם אתה מרגיש על גג העולם. תמיד אתה מוביל את הכוח. ממצב כזה הגעתי למצב שאני צריך עזרה להתקלח. זה היה לא פשוט אבל עם הזמן ועם הטיפולים רואים את השיפור וזה מחזיר את המסוגלות ואת התקווה", "אני עובד קשה אין ספק אבל תמיד מרגיש עטוף ובכיוון הנכון כשהשיפור כבר מורגש מאוד". בשיקום כאמור, מיכאל עובר טיפולי הידרותרפיה, ריפוי בעיסוק, פיזיותרפיה ויוגה.

מעיין חדד, פיזיותרפיסטית במרכז גנדל לשיקום שמטפלת במיכאל מתארת: "מיכאל הגיע אלינו עם פציעה קשה ביד ובאזור החזה. במהלך הטיפולים אנחנו עובדים על חיזוק היד, הרמת חפצים וחיזוק כף היד, כולל הרמת משקלים ותרגול אחיזות. בגלל הפציעה בחזה יש למיכאל קושי בסיבולת ואנחנו עובדים גם על זה עם תרגילים אירוביים". "כיף לעבוד עם מיכאל, הוא תמיד מגיע במצב רוח טוב ומצחיק והכי חשוב הוא חדור מטרה ועובד קשה כדי לחזור לעצמו", הוסיפה.