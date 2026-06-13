תינוק בן שבוע נפטר בביה"ח הדסה הר הצופים לאחר שעבר ברית מילה
בית החולים הירושלמי הודיע על קביעת מותו של תינוק בן שבוע - שעבר אתמול ברית מילה • גופתו הועברה לנתיחה במכון לרפואה משפטית, והמשטרה פתחה בבדיקת האירוע
סיוון אלקלק מוניירכתבת בריאות
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בית החולים הדסה הר הצופים הודיע הלילה (שבת) על מותו של תינוק בן שבוע. הוא פונה לבית החולים לאחר שעבר אתמול ברית מילה באחד מיישובי המועצה האזורית מטה בנימין.
הדיווח הועבר למשטרה שפתחה בבדיקת המקרה, ונסיבות מותו של התינוק בבדיקה. גופתו הועברה למכון לרפואה משפטית.
מבית החולים הדסה נמסר: "אמש (שישי) פונה אל בית החולים תינוק בן 8 ימים כשהוא ללא דופק ובמהלך נסיונות החייאה של מד״א. נסיונות ההחייאה נמשכו גם בבית החולים על ידי צוות המחלקה לרפואה דחופה בילדים, אך הוא נאלץ לקבוע את מותו. אנו משתתפים בצער המשפחה".
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