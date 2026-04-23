נוטרילון שנועד לאיסוף בריקול - אותרו בסניפי קרפור וסופר פארם

משרד הבריאות הודיע הלילה (חמישי) כי בעקבות מספר תלונות שהתקבלו מהציבור, ולאחר ביקורות שערך שירות המזון של משרד הבריאות, נמצא כי בסניף אחד של קרפור ובסניף אחד של סופר פארם שווקו ונמכרו לאחרונה מוצרי נוטרילון שיועדו לאיסוף מהשוק במסגרת ריקול שבוצע בחודש פברואר.

במשרד הבריאות הדגישו עוד כי צריכת המוצרים באצוות המפורטות מטה, הנמצאים תחת ריקול, עלולים לסכן את בריאות הציבור ובפרט אוכלוסיות רגישות. הריקול בוצע לאחר עדכון מהיצרן באירופה בשל חשש אפשרי לחריגה ברמות רעלן מסוג Cereulide, בעקבות שימוש בחומצת שומן מסוג ARA שסופקה על ידי ספק מסוים.

עוד נמסר בהודעה כי "משרד הבריאות נמצא בקשר עם חברת טבע ישראל, המשווקת את מוצרי נוטרילון ועם רשתות השיווק והפארם בהם נמכרו המוצרים, על מנת לברר את נסיבות המצאותם של מוצרים אלה על המדפים. יודגש כי שיווק או מכירה של מוצר הנמצא תחת ריקול הינו אסור ונעשה בניגוד להנחיות".

"הציבור מתבקש שלא לרכוש או להשתמש במוצרים מהאצוות שפורסמו בריקול, ולפעול בהתאם להנחיות שפורסמו באתר משרד הבריאות", נכתב, "במקרה של חשש לפגיעה בריאותית - יש לפנות לייעוץ רפואי".

לפרטים נוספים ניתן לפנות למוקד *5400 שפועל ביום שישי בשעות 08:00-13:00.

הציבור מתבקש שלא לצרוך את המוצרים מהאצוות המפורטות להלן:

נוטרילון 1 800 גרם 2026.08.06 04/02/2025 06/08/2026

נוטרילון 1 800 גרם 2026.09.03 04/03/2025 03/09/2026

נוטרילון 1 800 גרם 2026.09.26 27/03/2025 26/09/2026

נוטרילון 1 800 גרם 2026.11.11 12/05/2025 11/11/2026

נוטרילון 1 800 גרם 2026.11.29 30/05/2025 29/11/2026

נוטרילון 1 800 גרם 2026.12.01 01/06/2025 01/12/2026

נוטרילון 1 400 גרם 2027.02.03 04/08/2025 03/02/2027

נוטרילון 1 800 גרם 2027.03.03 01/09/2025 03/03/2027

נוטרילון 1 800 גרם 2027.04.02 01/10/2025 02/04/2027

נוטרילון 1 400 גרם 2027.05.19 17/11/2025 19/05/2027

נוטרילון 1 400 גרם 2026.09.26 27/03/2025 26/09/2026

נוטרילון 1 400 גרם 2026.12.01 01/06/2025 01/12/2026

נוטרילון AR 400 גרם 2026.07.07 05/01/2025 07/07/2026

נוטרילון AR 400 גרם 2026.09.02 03/03/2025 02/09/2026

נוטרילון AR 900 גרם 2026.09.02 03/03/2025 02/09/2026

נוטרילון AR 400 גרם 2026.11.07 08/05/2025 07/11/2026

נוטרילון AR 900 גרם 2026.11.07 08/05/2025 07/11/2026

נוטרילון AR 900 גרם 2027.02.27 28/08/2025 27/02/2027

נוטרילון 1 800 גרם 2027.01.07 08/07/2025 07/01/2027

נוטרילון AR 400 גרם 2026.12.01 01/06/2025 01/12/2026

נוטרילון AR 900 גרם 2026.12.01 01/06/2025 01/12/2026