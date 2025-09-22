הורים? היזהרו עם הדבש: בן 5 חודשים כמעט מת עקב הרעלה קשה

מומלצים -

רופא ילדים אבחן מקרה נדיר של הרעלה קשה בתינוק - כתוצאה מאכילת דבש, כך נמסר היום (שני) מבית החולים הדסה עין כרם.

תינוק בן 5 חודשים שפונה להדסה עין כרם אתמול על ידי הוריו, כשהוא מגלה סימני שיתוק וחולשה קיצונית, אובחן על ידי מומחה בגסטרו ילדים במחלת הבוטוליזם - מחלה קשה מאוד לאבחון, הנחשבת לנדירה בישראל.

"התינוק שכב כשהוא חלש ובוכה בשקט, בקושי מצליח לבלוע משהו. כשבדקתי רפלקסים גיליתי שאין לו כלל תגובה והוא בקושי תיקשר", מספר ד"ר מרדכי סליי, מנהל היחידה לגסטרואנטרולוגיה התערבותית בילדים בהדסה.

התסמינים, יחד עם גילו הצעיר של התינוק עוררו כאמור את חשדו המיידי של ד״ר סליי, והוא פנה אל ההורים כדי לשאול אם בנם אכל דבש. ״התשובה הייתה חיובית, והבנתי שכנראה הגענו לאבחון נכון״, הוא מתאר.

"מחלת הבוטוליזם נגרמת על ידי רעלן של חיידק הבוטולינום, שנמצא בנבגים באדמה ובמים, ויכול להופיע במזונות שלא עברו טיפול חום מתאים, כמו קופסאות שימורים או מזון בלתי מטופל. רוב ההורים מכירים את ההוראה החד משמעית של רופאי הילדים, לפיה אסור לתת לילדים מתחת לגיל שנה דבש, מכיוון שגם הוא עלול להכיל נבגי בוטוליזם״, מסביר ד"ר סליי.

"זו הפעם הראשונה שאני פוגש חולה בוטוליזם. עד היום הכרתי את התסמינים רק מהספרות הרפואית והמקרה קשה וכואב מאוד. מתחת לגיל שנה תינוקות יותר רגישים לזיהום הזה. הוא תוקפני במיוחד וגופם לא מצליח להתגבר עליו. התוצאות עשויות להיות קשות ביותר. אני מפציר בהורים, בעיקר לקראת ראש השנה, שלא לתת דבש לתינוקות מתחת לגיל שנה - גם לא טעימה".

ד״ר עדי ארן, רופאה בכירה ביחידה לטיפול נמרץ ילדים בהדסה עין כרם מספרת כי מדובר בתהליך החלמה לא קצר. "חולשת השרירים יכולה להמשיך ולהתקדם ולשתק את דרכי הנשימה, כך שבמקביל למתן האנטידוט בהשגחה צמודה הוא מקבל תמיכה נשימתית ומנוטר מקרוב. הבוקר השתפר מצבו במעט, ולפנינו עוד דרך ארוכה להחלמה".