סקר חדש: 80% מהישראלים שחוו מצוקה רגשית - לא פנו לעזרה

סקר פסיכו-חינוכי לאומי ראשון של "קולקטיב עיקר", שנערך היום (ראשון) בקרב 915 משתתפים המייצגים את האוכלוסייה בישראל, חושף פער חריג בין מודעות לפעולה בתחום בריאות הנפש.

למרות ש-85% מהישראלים מבינים שבריאות נפש משפיעה על חיי היומיום, וכ-75% מאמינים שטיפול פסיכולוגי או תרופתי יעיל, 80% מהמשיבים לא פנו כלל לעזרה בשנה האחרונה, גם כאשר חוו מצוקה או קשיים משמעותיים.

משרד הבריאות

חסמים עיקריים לפנייה כללו תחושת חוסר צורך (50%), אמונה ביכולת להתמודד לבד (25%), חשש מאי-יעילות הטיפול (10%) וכן עלות, זמני המתנה וחוסר בהירות לגבי נתיבי פנייה. בנוסף, שירותים קהילתיים כמו מרכזים עירוניים וקווי סיוע כמעט ולא נוצלו.

הסקר מדגיש את הצורך בקמפיין פסיכו-חינוכי לאומי מעשי ונגיש, שיסיר חסמים רגשיים ויקדם פנייה לעזרה מקצועית בקרב הציבור.

גילה טולוב, מנכ"לית קולקטיב עיקר, אמרה בעקבת הסקר: "אנחנו פועלים בתוך מציאות מאתגרת שמחייבת שינוי גישה. הבעיה היא שחסרה בהירות וביטחון, לא מודעות. המשימה שלנו היא להעביר את הציבור מהבנה לפעולה."