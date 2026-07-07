מלכודת הוולנס: כשהמרדף אחרי הבריאות - הופך למחלה בפני עצמה

לאחרונה אנחנו שומעים על וולנס בכל מקום. שימוש בתוספי תזונה, היעזרות בשעונים חכמים כדי לנטר מדדים שונים, טבילה באמבטיות קרח ואימוץ טכניקות מדיטטיביות - כל אלה מהווים חלק מתעשייה שמגלגלת מיליארדים ומבטיחה לנו חיים טובים יותר וארוכים יותר. המטרה כשלעצמה ראויה, זה ברור, אבל האם התופעה הזו מייצרת דור חדש של חולים - אנשים שהמרדף האובססיבי שלהם אחר ה"אופטימיזציה" של הגוף הפך לחרדה קיומית?

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היום הטיפוסי של המערבי הממוצע בשנת 2026 שונה בתכלית מהיום הטיפוסי של אבותיו. הוא מתעורר לצד טבעת חכמה שמנתחת את איכות השינה שלו, שותה מים עם אלקטרוליטים, בולע 12 קפסולות של ויטמינים מותאמים אישית ויוצא להליכת "גראונדינג" יחפה על הדשא. על פניו, מדובר בניצחון של המודעות הבריאותית על הזנחת הגוף, אולם בפועל מדובר עבור רבים ביום רווי מתח שבו כל חריגה מהפרוטוקול נתפסת ככישלון חמור.

בריאן ג'ונסון, פעיל בריאות אמריקני, הפך לפנים של הקיצוניות בתחום הוולנס. הוא מוציא כשני מיליון דולר בשנה על הניסיון להחזיר את הגיל הביולוגי שלו לאחור. הוא בולע למעלה מ-100 כדורים ביום, אוכל רק בין השעות 6:00 ל-11:00 בבוקר ועובר בדיקות פולשניות יומיומיות. הוא הפך לכהן של דת אריכות הימים עם מיליוני עוקבים שמנסים לחקות את הפרוטוקול הקשיח שלו. הוא עלה לכותרות כשהזריק לעצמו פלזמת דם של בנו בן ה-17 כדי לנסות להצעיר את תאיו, ניסוי שהפסיק לאחר שלא ראה תוצאות משמעותיות.

ג'ונסון טען שהוריד את הגיל הביולוגי שלו ב-5 שנים ואמר שקצב ההזדקנות שלו איטי ב-30% משל האדם הממוצע. למרות המאמצים הכבירים - השבוע התבשרנו כי הוא אובחן עם מחלת קיבה אוטואימונית, שנכון להיום אין לה תרופה ידועה.

את המונח "מלכודת הוולנס" (The Wellness Trap) טבעה העיתונאית והדיאטנית כריסטי הריסון, והוא מתאר כיצד התעשייה שאמורה לרפא אותנו הופכת אותנו לאובססיביים, חרדתיים ואפילו חולים יותר.

בעבר הכרנו את האנורקסיה והבולימיה. היום המפלצת החדשה בחדר היא האורתורקסיה, הפרעת אכילה המתבטאת בעיסוק אובססיבי באכילת מזון "טהור" ובריא. מי שסובל ממנה אינו מנסה להיות רזה, הוא מנסה להיות "נקי". הוא יסרב לאכול אצל חברים כי השמן הוא לא שמן זית בכבישה קרה, והוא יחוש אשמה תהומית אם אכל פחמימה ריקה.

אבל זה כידוע לא עוצר באוכל.

תנועת ה"ביוהאקינג" (Biohacking) לקחה את זה לשלב הבא. הגוף נתפס כמכונה שצריך "לפרוץ אליו". מדידת סוכר רציפה לאנשים בריאים לחלוטין, בדיקות דם חודשיות וניטור מתמיד של רמות הקורטיזול הפכו את הגוף למעבדה מהלכת.

מעבר למחיר הנפשי גם הפן הכלכלי משחק תפקיד. הוולנס הפך לסמל סטטוס: אם אין לך 500 שקלים להוציא על אבקת פטריות "טהורה" או על אימון פילאטיס במכשירים יוקרתיים, האם אתה בכלל דואג לעצמך? וזה עוד בלי לדבר בכלל על כך שהתעשייה מנצלת את הפחד שלנו מהזדקנות וממחלות כדי למכור לנו פתרונות שלעיתים קרובות אינם מבוססי מדע.

האם אפשר להשתחרר מהמלכודת? המומחים מציעים לחזור לבסיס: תזונה מגוונת, תנועה טבעית, ובעיקר - קשרים חברתיים ושמחה.

המחקרים על האזורים בעולם עם תוחלת החיים הגבוהה ביותר ("בלו זונס") מראים שהגורם המשפיע ביותר הוא לא תוסף כזה או אחר, אלא הקהילה ותחושת המשמעות. במילים אחרות - לפעמים פיצה עם חברים טובה לבריאות יותר משייק קייל בבידוד חברתי.