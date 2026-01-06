רבים מאזרחי ישראל מחזיקים בביטוח בריאות מסחרי ומשלמים עליו מאות שקלים מדי חודש, אך דוח חדש של משרד הבריאות שפורסם היום (שלישי) מצביע על כך שבתחום ביטוחי הניתוחים, ובעיקר בפוליסות מסוג "מהשקל הראשון", לא נמצא ערך מוסף מהותי ביחס לכיסוי שמעניקות תוכניות שירותי בריאות נוספים של קופות החולים.

מהדוח עולה כי משק בית המחזיק בפוליסת בריאות מסחרית מוציא בממוצע כ-400 שקלים בחודש, כאשר חלק ניכר מההוצאה מופנה לביטוחי ניתוחים פרטיים. עם זאת, בחינה השוואתית של רשימות המנתחים, היקף הניתוחים בפועל והפריסה הגיאוגרפית מגלה כי השב"ן מספק כיסוי יעיל, נגיש ולעיתים אף רחב יותר.

על אף שפוליסות "מהשקל הראשון" מציגות רשימות ארוכות יותר של מנתחים בהסדר - בממוצע כ-1,349 רופאים לעומת כ-1,066 בשב"ן - מדובר בהיצע תיאורטי בלבד. בפועל, מספר המנתחים שביצעו ניתוחים דרך השב"ן גבוה יותר: כ-939 מנתחים בשב"ן לעומת 847 בלבד במסגרת הביטוחים המסחריים.

עוד עולה מהדוח כי קיימת חפיפה גבוהה בין הרשימות: כ-76% מהמנתחים הפעילים בביטוחים המסחריים פועלים גם במסגרת השב"ן, ובקרב מנתחים בתפקידי ניהול שיעור החפיפה עולה לכ-81%. המשמעות היא שמבוטחים המחזיקים בשני הכיסויים צפויים לפגוש את אותם רופאים בשתי המסגרות.

גם בהיבט המקצועי לא נמצא יתרון מובהק לביטוחים המסחריים. שיעור המנתחים בעלי תפקידי ניהול בבתי חולים דומה בין השב"ן לפוליסות הפרט, ואף גבוה יותר בשב"ן כאשר בוחנים מנהלים במרכזים רפואיים גדולים. בנוסף, רופאים הפועלים גם בשב"ן מציגים פרופיל מקצועי חזק יותר לעומת רופאים הבלעדיים לביטוח המסחרי.

בבחינת תחומי ההתמחות נמצא כי ברובם לשב"ן יתרון במספר המנתחים שביצעו ניתוחים בפועל, למעט רפואת עיניים, גסטרואנטרולוגיה וכירורגיה פלסטית - תחומים שבהם נמצא יתרון מסוים לפוליסות המסחריות. הבדל נוסף נרשם בפריסה הגיאוגרפית: השב"ן מספק נגישות רחבה יותר לייעוץ טרום-ניתוחי בפריפריה, בצפון ובדרום, בעוד שהביטוחים המסחריים מרוכזים יותר באזור תל אביב.

לצד זאת מציין הדוח כי פוליסות "מהשקל הראשון" יקרות באופן ניכר - בין 24% ל־275% יותר מהשב"ן, ומספקות שיעורי החזר נמוכים יותר וכיסוי מצומצם יחסית. ברוב המקרים מדובר בכפל ביטוחי, שבו משולמים תשלומים על שירותים שכבר כלולים במסגרת השב"ן.

משרד הבריאות מסכם כי השב"ן מהווה מנגנון מרכזי, יעיל ונגיש למימון ניתוחים פרטיים בישראל, וכי לא נמצא ערך מוסף מהותי לפוליסות "מהשקל הראשון" בהשוואה. לפיכך, מומלץ למבוטחים לבחון היטב את תיק הביטוח שלהם ולהתאימו לשנאת הסיכון האישית, תוך מודעות להיקף כפל הביטוחים ולהשלכותיו על יוקר המחיה.