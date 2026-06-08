סגירת מעגל מרגשת בזמן האזעקות: נועה הנדלר מאשדוד ילדה היום (שני) את בתה הבכורה, אלי, בזמן אזעקות וירי מאיראן לעבר ישראל. הנדלר ילדה את בתה בחדר הלידה על שם חברתה הטובה נעמי ביכר ז"ל, שנרצחה במסיבת הנובה, והרגישה שהיא מלווה אותה גם ברגע המשמח בחייה. "החיים חזקים מהכול. אנחנו לא מוותרים, ואנחנו עדיין פה למרות המלחמות והכאב", סיפרה.

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היא הוסיפה: "ילדתי בזמן אזעקות וירי, אבל לאורך כל הלידה הרגשתי בטוחה. ללדת במקום ממוגן זו חוויה מדהימה. האזעקות כמעט לא נשמעות, הביטחון קיים, ויש פה מעטפת של צוות מדהים, מקצועי ורגיש. לא היינו צריכים להעיר את הילדה בגלל אזעקות או לחשוש ממה שקורה בחוץ. המיגון ההרמטי איפשר לי להתרכז רק בבת שלי וברגע המיוחד הזה".

"במקביל, כל הזמן חשבתי על החברה הכי טובה שלי, נעמי ביכר ז"ל, שנרצחה בנובה ב-7 באוקטובר. הרגשתי שהיא פה איתי, שומרת עליי מלמעלה. חלמתי עליה הרבה לפני הלידה, והנוכחות שלה ליוותה אותי גם ברגעים הכי מרגשים. מבחינתי הלידה באסותא אשדוד היא סגירת מעגל. היא מזכירה לי שהחיים חזקים מהכול, שאנחנו לא מוותרים ושאנחנו עדיין כאן למרות המלחמות, האובדן והכאב", סיכמה.

דובר צה"ל

ד"ר טל בן וליד, אחראית חדרי הלידה בבית החולים הציבורי אסותא אשדוד סיפרה: "יש רגעים בחדר הלידה שמזכירים לכולנו את העוצמה של החיים. הסיפור של נועה, שבחרה להביא חיים חדשים לעולם תוך שהיא נושאת איתה את זכרה של חברתה הטובה שנרצחה ב-7 באוקטובר, הוא סיפור מרגש של תקווה, המשכיות וחוסן אנושי".

"המחויבות שלנו היא לאפשר לכל יולדת לעבור את הרגע המשמעותי הזה בביטחון מלא, גם כאשר בחוץ נשמעות אזעקות ויש מתיחות ביטחונית. בזכות העובדה שכל מערך הלידה ממוגן, היולדות נשארות בחדרי הלידה לאורך כל התהליך, לצד הצוות שמלווה אותן ברציפות. כך הן יכולות להתמקד בלידה, בתינוק שנולד וברגעים החשובים באמת, בידיעה שהן נמצאות במקום הבטוח ביותר עבורן ועבור ילדיהן".