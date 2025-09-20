זיהום חיידקי בפגיה ברמב"ם: פג מת, שלושה עם אנטיביוטיקה

מומלצים -

אירוע חריג: בית החולים רמב"ם בחיפה הודיע הערב (שבת) כי זיהום חיידקי התגלה במחלקת הפגייה, והביאה לפטירתו של אחד הפגים. בהודעת בית החולים למשרד הבריאות, נמסר עוד כי שלושה פגים נוספים חלו ומטופלים כעת באנטיביוטיקה - כאשר מצבם מוגדר יציב. הוריהם עודכנו, ובשל ההתפרצות המחלקה הפסיקה לקבל מטופלים חדשים.

מבית החולים נמסר עוד, כי צוות הפגיה וצוות מניעת זיהומים של רמב"ם מנסים לאתר את המקור האפשרי לזיהום ובמקביל ננקטו אמצעים למניעת התפשטות הזיהום לפגים אחרים.

בבית החולים מדגישים כי האירוע מוגבל לפגיה ואין סיכון לתינוקות או למאושפזים במחלקות אחרות. כאמור - רמב"ם העביר דיווח על המקרה ליחידה הארצית למניעת זיהומים ולמשרד הבריאות.