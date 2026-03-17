משקה הפלא: כך משפיע התה הירוק על רמות הסוכר בדם

שתיית תה ירוק עשויה להיות כלי עזר משמעותי בניהול רמות הסוכר בדם בטווח הארוך, כך עולה מדיווחים של מומחי תזונה שפורסמו השבוע במגזין EatingWell.

כוס בודדת אינה גורמת לשינוי מיידי ברמות הגלוקוז, צריכה קבועה של המשקה נמצאה במחקרים (מטא-אנליזה) כמשפרת את מדדי ה-HbA1c (ממוצע הסוכר בשלושת החודשים האחרונים) ומפחיתה עמידות לאינסולין אצל חולי סוכרת סוג 2. הסוד טמון בפוליפנולים, ובמיוחד ברכיב ה-EGCG, הפועלים כפרה-ביוטיקה במעיים. חיידקי המעי הופכים את הרכיבים הללו לחומצות שומן קצרות שרשרת, המפחיתות דלקתיות ומשפרות את השליטה המטבולית.

בנוסף, התה הירוק מסייע בחסימת פירוק של עמילנים מסוימים, ובכך מונע ספיגה מהירה של סוכרים למחזור הדם.

עם זאת, המומחים מזהירים מפני שתי "מלכודות" מרכזיות:

תוספת סוכר - תה ירוק קנוי או ממותק (בדבש, אגבה או סוכר חום) מבטל את יתרונותיו הבריאותיים ומעלה משמעותית את הסיכון לסוכרת.

רגישות לקפאין - למרות שבכוס תה יש רק כ-29 מ"ג קפאין (שליש מכוס קפה), אצל אנשים רגישים הקפאין עלול להמריץ את הגוף ולגרום דווקא לעלייה ברמת הסוכר. במקרים אלו, מומלץ לעבור לגרסאות נטולות קפאין.

כדי למקסם את התועלת, ממליצה הדיאטנית קארה בורנסטין לחלוט את התה למשך שתיים עד שלוש דקות בלבד, זמן המאפשר ריכוז מקסימלי של נוגדי חמצון מבלי להפוך את המשקה למריר מדי. כמו כן, מומלץ לשתות את התה בשעות הבוקר, שכן פגיעה באיכות השינה עקב צריכת קפאין מאוחרת עלולה להוביל לעלייה בהורמוני סטרס ובסוכר.