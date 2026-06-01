אזהרה חמורה: אם אתם ישנים בתנוחה הזאת - כדאי לכם להפסיק מיד

תנוחת השינה שלכם בלילה עלולה לקבוע האם תסבלו מכאבים כרוניים ומנזק עצבי בלתי הפיך בידיים ובכתפיים, כך הזהירו מומחים ומנתחים אורתופדים בכיריים בשורת ראיונות לרשת האפלינגטון פוסט.

התופעה, שזכתה ברשתות החברתיות לכינוי "תנוחת טי רקס" (T. rex), מתרחשת כאשר ישנים מכופפים את זרועותיהם ומצמידים את כפות הידיים בחוזקה אל החזה במהלך הלילה. הרופאים מדגישים כי מדובר בהרגל מסוכן שעלול להפוך תחושת נימול זמנית לפגיעה ארוכת טווח.

הלחץ הממושך על מערכת העצבים נוצר בעקבות החזקת המרפקים והרקמות בזווית חדה לאורך שעות הלילה, מצב המייצר חסימה של זרימת הדם ולחץ מוגבר בתוך התעלות הצרות שבהן עוברים העצבים.

הדוקטור האמריקני ראג' דסגופטה, מומחה לרפואת שינה ויועץ רפואי בכיר, הסביר כי הקיפול הלילי הזה מוביל ישירות לתחושת הרדמות, עקצוצים וכאבים בכתפיים ובזרועות בבוקר. מנתח אורתופדי מומחה, הדוקטור מת'יו בנט, השווה את התופעה להתפתחות של תסמונת תעלת שורש כף היד, ומזהיר כי התעלמות מהסימנים תגרום להחמרת המצב הרפואי.

הסימפטומים המרכזיים שמחייבים פנייה לבדיקה רפואית כוללים תחושת "יד מתה" שאינה חולפת מיד לאחר היקיצה, חולשה תפקודית במהלך היום, כאבים חדים שמקרינים לאורך הזרוע, וקושי באחיזת חפצים יומיומיים כמו הפלת מכשיר הטלפון הנייד באופן תדיר. הפיזיותרפיסט קירן שרידן הבהיר כי מדובר באות אזהרה ישיר של מערכת העצבים, וכי אם הלחץ נמשך שבועות או חודשים, השינויים הזמניים עלולים להפוך לקבועים.

מאחורי הבחירה הגופנית הספונטנית בתנוחה הזו מסתתר מנגנון הגנה פסיכולוגי ואבולוציוני. אנשי מקצוע בתחום בריאות הנפש, וביניהם הפסיכולוגית הקלינית חודית מראיו בארדו, מקשרים את תנוחת הטי רקס למצבים של מתח נפשי כרוני, חרדה מוגברת וטראומה.

כאשר מערכת העצבים נמצאת במצב מגננה עקב סטרס יומיומי, הגוף מחפש תחושת ביטחון באופן תת מודע ומתכנס לתנוחה עוברית מוגנת, שמייצרת בבוקר גם תופעות של כיווץ שרירים מוגבר ונעילת לסתות.

כדי לפתור את הבעיה ולחנך מחדש את הגוף בזמן השינה – שלב שבו אין לאדם שליטה מודעת על תנועותיו – ממליצים המומחים על מספר פתרונות פיזיים פשוטים ליישום:

יצירת חסם פיזי למרפק: ליפוף מגבת ידיים קטנה סביב המרפק וקיבועה באמצעות תחבושת אלסטית רפויה, דבר שמונע את כיפוף הזרוע מבלי להעיר את הישן.

שימוש בכריות תמיכה: עבור הנוהגים לישון על הצד, מומלץ לחבק כרית גוף ארוכה או להניח כרית קטנה בין הזרועות לחזה כדי לשמור על מנח ידיים ישר ופתוח.

מיקום הידיים בגב ישר: עבור הנוהגים לישון על הגב, יש להניח את הידיים לצידי הגוף או על כרית באזור הירכיים, ולא מתחת לראש או מתחת לכרית.

הפחתת מתח לפני השינה: ביצוע תרגילי נשימה, מתיחות קלות וכתיבת יומן להרגעת מערכת העצבים לפני ההירדמות.