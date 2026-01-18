ממצאי מחקר חדש שפרסמה הבוקר (ראשון) אסותא מרכזים רפואיים, מעלה כי יותר ממחצית סומכים רפואית על בינה מלאכותית. המחקר בדק כיצד ה-AI מעצב מחדש את האופן שבו הישראלים והישראליות מקבלים החלטות על בריאותם.

לפי ממצאי המחקר, 54% דיווחו כי הם משתמשים בבינה מלאכותית לצורך הערכת מצבם הרפואי מדי פעם. בנוסף, 56% העידו כי הם סומכים על תוצאות אבחון רפואיות המפורשות על ידי ה-AI, כמחצית סומכים גם על המלצה לטיפול מתאים למצבם.

מעל למחצית מהמשיבים, 52%, דיווחו כי הבינה המלאכותית אף עוזרת להם להגיע להחלטה האם לפנות לרופא או רופאה. לפי הנתונים, 65% פונים ל-AI לצורך בירור תסמינים; 58% לצורך פירוש תוצאות בדיקות רפואיות; 39% - מחפשים המלצה על טיפול שמתאים למצבם.

גידי לשץ, מנכ"ל אסותא מרכזים רפואיים, אמר כי "הבינה המלאכותית מהווה נדבך מרכזי במהפכה שמתחוללת כיום במערכות הבריאות ברחבי העולם ובישראל. היא משנה את האופן שבו מידע רפואי נאסף ומנותח, מוטמעת בתהליכי קבלת החלטות, ומשמשת ככלי תומך החלטה לצוותים הקליניים במגוון תחומים".

ד"ר רועי ברנע, חוקר ראשי במכון אסותא לחקר שירותי ומדינות בריאות: "ממצאי הסקר מצביעים על כך שהציבור בישראל כבר מתחיל לשלב כלי בינה מלאכותית בהתנהלות הבריאותית שלו, בהתאם לכך, המלצת מדיניות אפשרית יכולה לעסוק בקידום הטמעה הדרגתית ומבוקרת, עם שקיפות למטופל ואפשרות בחירה, תחת אחריות רפואית אנושית ברורה".