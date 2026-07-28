משרד הבריאות מוציא היום (שלישי) אזהרה מפני המשך התפשטות מחלת הכלבת בישראל, זאת לאחר שבחמשת החודשים הראשונים של שנת 2026 אובחנו 63 מקרי כלבת בבעלי חיים. נתוני משרד הבריאות מצביעים על המשך מגמת העלייה שנרשמה בשנים האחרונות: בשנת 2025 תועדו 102 מקרי כלבת - עלייה של 252% לעומת 2022, אז אובחנו 29 מקרים בלבד.

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לראשונה, עיקר התחלואה נרשמת דווקא בכלבים, המהווים 62% מהמקרים, בעוד שחלקם של התנים, שבעבר היו מאגר המחלה המרכזי, ירד ל-21%. במשרד הבריאות מזהירים כי השינוי מגדיל את הסיכון לחשיפת בני אדם ומקל על התפשטות המחלה לאזורים מיושבים. במקביל, מוקדי הכלבת התרחבו מאזורי הצפון גם לשרון ולמרכז הארץ.

ב-37 מתוך 63 מקרי הכלבת שאובחנו השנה בבעלי חיים דווח על חשיפת בני אדם, כאשר בסך הכול 285 בני אדם נזקקו לטיפול מונע. בין ינואר לאפריל פנו ללשכות הבריאות 7,838 בני אדם בעקבות חשד לחשיפה, כאשר כמחציתם הופנו לקבלת טיפול מונע, ו-1,815 קיבלו גם נוגדנים נגד הנגיף.

הכלבת נחשבת למחלה קטלנית כמעט לחלוטין לאחר הופעת התסמינים, אולם ניתן למנוע אותה באמצעות טיפול מהיר לאחר החשיפה. המקרה האחרון של מוות מכלבת בישראל אירע בשנת 2024, לאחר שהמטופל סירב לקבל את הטיפול המומלץ.

במשרד הבריאות, הפועל בשיתוף משרד החקלאות, קוראים לציבור להקפיד על חיסון כלבים, להימנע ממגע עם בעלי חיים חשודים, ולפנות מיד ללשכת הבריאות או לחדר מיון לאחר כל נשיכה או חשיפה העלולה להעביר את הנגיף - טיפול מוקדם עשוי להציל חיים.