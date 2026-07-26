מהפכת הרזון: איך זריקות ההרזיה משנות את חשבון הבנק שלכם

זריקות ההרזיה מסוג GLP-1, בהן אוזמפיק, וויגובי ומונג'רו, כבר מזמן אינן רק טיפול רפואי. מה שהחל כפתרון לחולי סוכרת הפך לתופעה עולמית שמשנה את הרגלי האכילה של מיליוני אנשים, משפיעה על תעשיות שלמות ומייצרת שוק של מיליארדים.

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בחנו את ההשלכות הרחבות של המהפכה: מההשפעה על צריכת מזון, אלכוהול ורשתות המזון המהיר, דרך העלות הכלכלית של הטיפול ועד התפתחות שוק שחור של מכירת זריקות ברשתות החברתיות ובטלגרם.

לצד סיפורי ההצלחה של מטופלים שהצליחו לרדת עשרות קילוגרמים, מומחים מזהירים כי הזריקות אינן תרופת קסם. לדבריהם, ללא שינוי באורח החיים, תזונה נכונה ושמירה על מסת השריר באמצעות פעילות גופנית, הירידה במשקל עלולה לבוא עם מחיר בריאותי.

במקביל לעלייה בפופולריות של זריקות ההרזיה, גוברים גם החששות: מהשימוש בקרב בני נוער, דרך תופעות הלוואי והעלויות הגבוהות, ועד השאלה האם מדובר בטיפול שילווה את המטופלים לכל החיים.