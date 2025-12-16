טרור אקולוגי: מכת זיהום האוויר משטחי הרשות הפלסטינית

משרד הבריאות אישר לראשונה אתמול (שני) כי ישנו זיהום אוויר חריג בשוהם והסביבה, לאחר שנים של תלונות מצד התושבים. הזיהום החריג מגיע כתוצאה משריפות פסולת פיראטיות בשטחי הרשות הפלסטינית, במה שמוגדר כטרור אקולוגי.

תושבי שוהם מתלוננים על ריח עשן חריף, צריבה בעיניים, קושי בנשימה וכאבי ראש - תסמינים שחוזרים כמעט בכל אירוע שריפה. אבל מעבר לאזהרות ולניטור - למשרד הבריאות אין באמת פיתרון בשטח לבעיית התושבים, שבינתיים משלמים את המחיר בבריאותם.

בתקציב המדינה שאושר לאחרונה לא הוקצה ולו שקל אחד ייעודי לטיפול בתופעת שריפות הפסולת מעבר לקו הירוק.

משרד הבריאות מסר בתגובה: "מומלץ לצמצם פעילות לא חיונית בחוץ בשעות הערב והבוקר המוקדמות, לסגור חלונות ולכבות מזגנים השואבים אוויר מבחוץ. במידה ומתפתחים תסמינים חריגים כגון קוצר נשימה וכו' יש לפנות לטיפול רפואי".

