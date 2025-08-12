במשרד הבריאות קראו לצלב האדום לסייע לחטופים: "הם סבלו מהרעבה והתעללות ונמצאים בסכנת חיים"

מומלצים -

משרד הבריאות פרסם היום (שלישי) דו"ח רפואי קשה, המיועד לצלב האדום, ועוסק במצבם הרפואי של החטופים הנמצאים בעזה מאז 7 באוקטובר. "ניכר וברור ובמיוחד לאחר צפיה בסרטונים האחרונים בהם מצולמים החטופים רום ברסלבסקי ואביתר דוד, כי כלל החטופים בעזה הם במצב מסכן חיים מיידי", נכתב.

במסמך, מנו במשרד הבריאות מספר סיבות בגינן דרש לפעול ברמה הבין-לאומית באופן מיידי להגשת סיוע רפואי בהול ולהבאתם של החטופים לישראל לטובת טיפול רפואי מציל חיים. בהתייחס לחטופים רום ברסלבסקי ואביתר דוד ציינו כי צפיה בסרטונים בהם צולמו לאחרונה "משקפת את המשך המצוקה וההתעללות הכוללים הרעבה קיצונית, העדר טיפול רפואי הולם והתעללות והתעמרות מניפולטיבית מתמשכת".

כמו כן צויין: "בסרטונים אלו ובהשוואה לצילום ממועדים קודמים, ניכר כי שני החטופים איבדו רבות ממשקל גופם. במצב של רעב ממושך ומשמעותי הפגיעה אינה רק פגיעה במשקל אלא מתבטאת בפגיעה תפקודית של מערכות הגוף. בנוסף, ניכר כי שני החטופים נמצאים במצוקה נפשית קיצונית. קולם, דבריהם והתנהגותם מעידים כי הם שרויים בשברון גדול. ניכר כי שניהם מותשים וחסרי תקווה, כשהם מקרינים תחושה של נטישה וייאוש עמוק. המראות האלה הם תוצאה של סבל קיצוני ומתמשך".

הדו"ח אותו צירף משרד הבריאות סיכם את הנזקים הגופניים והנפשיים של 12 מהשבים אשר הביעו הסכמתם להשתתפות באיסוף המידע. בנוסף, המסמך חושף את ההתעללות הגופנית של מי שנחטף לעזה מאז 7 באוקטובר ואת מסכת ההתעללות הגופנית והנפשית של שהיה ארוכת ימים תחת חמאס וארגוני טרור אחרים. את מצבם של 12 חטופים וחטופות ששבו בין ינואר לפברואר 2025 במסגרת עסקה לשחרור חטופים".

ממשרד הבריאות נמסר: "אנו מפרסמים דו"ח קשה מאוד שמדבר על היעדר הטיפול הרפואי ההתעללות התזונה הנוראית על הנזק הנפשי הקשה ברמת התנאים הפיזיים הצפיפות הקשה מאוד האוכל ההרעבה. השבים שאיבדו מגופם עד 40 אחוז ממשקלם, להרעבה הזו יש נזקים משמעותיים".

מטה משפחות החטופים

הד"ח כולל תיאורים קשים מאוד של מחלות זיהומיות, הקאות שלא טופלו, מחלות עור זיהומיות, מחלות בדרכי הנשימה שלא טופלו בכלל, פציעות של טופלו וגרמו לנזקים קשים, ההתעללות הנפשית של חודשים ארוכים, איום על החיים של החטופים, כולל כיווני נשק לעברם לאורך תקופה ארוכה, השפלות גופניות הטרדות מיניות והתעללות נוספת. "אין מילים לתאר את מה שסיפרו 12 החטופים שהוחזקו בשבי החמאס, הדברים אינם פשוטים לקריאה", נכתב.

הדו"ח נגע בשאלה - האם יש הערכה לזמן שנותר לחטופים בעזה לחיות. ממנו עלה כי התנאים לא זהים ולכן מורכב לאמוד זאת. אולם, בהכרח התנאים קשים במיוחד. באשר לרום ואביתר משרד הבריאות מסר כי ניתן לדעת בוודאות שנוצרו נזקים משמעותיים כתוצאה מרעב ממושך. "זה משפיע על כל חלק בגוף, כולל פגיעה במערכת העצבים ויצירה של כאב מתמשך, תזונה לקויה ללא ויטמנים שפוגעת במערכת העצבים, ופגיעה במוח והתפתחותו, וחוסר הבנת הסיטואציה שבה הם נמצאים".

נוסף על אלו ההרעבה לפי הדו"ח פוגעת בלב וכלי הדם, וגורמת לפגיעה תפקודית במערכת הנשימה, פגיעה במערכת החיסון". לסיכום, משרד הבריאות דרש ⁠מהצלב האדום לדאוג למים, מזון ותרופות באופן מיידי לחטופים. וכן, לדאוג לשחרורם מוקדם ככל הניתן כדי שיגיעו לטיפול משקם של כל הנזקים הללו.