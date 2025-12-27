האנטיביוטיקה של הטבע: עד כמה צמחי מרפא מועילים לנו?

צמחי המרפא נמצאים בכל בית בישראל ונשלפים לא רק בחורף לחיזוק המערכת החיסונית, גם אם אתם מחפשים פתרון טבעי, האנטיביוטיקה של הטבע היא תחליף לתרופות קונבנציונליות מתי זה באמת יעיל - ומתי ממש לא לגעת, ולמה זה עולה כל כך הרבה כסף? הערב (שבת) שודרה כתבתה של הדר זיו ב"מגזין השבת", במהלכה יצאה לבדוק את הנושא.

למעשה השוק מגלגל מיליארדים ברחבי העולם, כאשר רק בשנת 2024 גלגל כ-17 מיליארד דולר. אולם התחזית לעשור הקרוב היא צמיחה לכ-45 מיליארד דולר.

שרון קוצר, מייסד "ברא צמחים", סיפר: "הצמחים שגדלים באזור הטבעי שלהם, עוברים את תהליכי המיצוי, תהליכי הייצור ואת תהליכי האריזה - ועד הבקבוק הסופי. למשל, אנחנו יכולים להשתמש במרווה בחליטות, במיצויים, באבקות, בכמוסות, אבל אנחנו יכולים גם לשלב אותם יחד וליצור פורמולות, או פורמולות צמחיות שזה שילוב של צמחים".

צפו בכתבה המלאה - בראש העמוד