משחק פאדל אומנם הומצא בשנות ה-60, אבל בישראל הוא החל לתפוס תאוצה רק לאחרונה. הספורט שמשלב אלמנטים מסקווש וטניס כבש את המדינה ב-2020, עם עשרות מגרשים ומועדונים שנפתחו ברחבי הארץ. אך לצד הכיף והאנרגיה הגבוהה המאפיינת את המשחק, קיימות בו לא מעט סכנות לפציעות אורתופדיות.

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החבטות החוזרות ונשנות, שינויי הכיוון החדים והזינוקים על כל כדור עלולים לגרום לעומס יתר או לפציעות פתאומיות בכתף, במרפקים, בקרסוליים ובברכיים. הפאדל נחשב לחברתי מאוד ומשוחק בזוגות, וחוסר תקשורת בין הצמדים עלול להוביל להתנגשויות - לפציעות חמורות.

לאחרונה גם מאמן נבחרת ישראל רן בן שמעון, נפצע בראשו מנפילה במהלך משחק ואושפז בבית החולים עם סדק בגולגולת. למרות שמדובר במשחק שאפשר לשחק בכל גיל, ככל שעולה הגיל גם עולה כמות הפציעות. גם מי שמגיע עם פחות רקע בספורט מועד יותר לפציעות.

אם אתם מעוניינים להצטרף לטרנד הפאדל ההולך וגובר, סביר להניח שתוכלו למצוא מגרשים פרוסים בקרבתכם - רק זיכרו להישמר ולשחק בזהירות.