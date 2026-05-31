המציאות הביטחונית המורכבת, האזעקות התכופות וההמתנה מורטת העצבים למערכה הבאה מול איראן גובות מחיר בריאותי כבד וסמוי מן העין מהחברה הישראלית, ומייצרות זינוק חד ודרמטי בהרגלי העישון של הדור הצעיר. נתונים אלו נחשפים היום (ראשון) במסגרת סקר מיוחד של קופת החולים "מאוחדת", בקרב 517 ישראלים בגילאי 18 עד 40 לרגל היום הבינלאומי למניעת עישון, המצוין ברחבי העולם ובמדינות החברות בארגון הבריאות העולמי מאז שנת 1987.

>>> הצטרפו לערוץ הוואטסאפ החדש של i24NEWS עברית <<<

מהממצאים עולה כי בעוד שבכלל המדגם כ-18 אחוזים מגדירים את עצמם כמעשנים פעילים, הרי שהחזית הישראלית מעשנת הרבה יותר. פילוח גיאוגרפי מראה כי באזורי העימות בצפון הארץ ובדרומה אחוז המעשנים מזנק בצורה חדה ומגיע לכ-25 אחוזים בקרב תושבי הצפון, ולנתון חסר תקדים של כ-29 אחוזים בקרב תושבי הדרום, דבר המוכיח כי ככל שהאיום הביטחוני מוחשי ויומיומי יותר, כך גובר הקושי להתמודד עם הפיתוי הפיזיולוגי להדליק סיגריה.

אפקט החרדה הביטחונית והמתח הלאומי אינו נעצר רק בפריפריה הגיאוגרפית של קווי העימות, אלא משפיע באופן ישיר על נפח הצריכה של המעשנים הקיימים בכל חלקי המדינה. 42 אחוזים מכלל המעשנים שהשתתפו במחקר דיווחו על עלייה מובהקת בכמויות וברמת העישון היומית שלהם בחודשים האחרונים, ישירות בעקבות ההסלמה והמערכה האחרונה מול איראן.

יתרה מכך, המצב הביטחוני הרגיש יצר "מלכוד גמילה" מובהק בשטח: למעלה ממחצית מהמעשנים (52.4 אחוזים) העידו במפורש כי הם ניסו או שקלו ברצינות להפסיק לעשן מאז החמרת המצב הביטחוני, אך כל מאמציהם הצרכניים והבריאותיים עלו בתוהו ועצרו לחלוטין עקב תחושות הלחץ הגוברות והצורך במפלט מנטלי זמין.

בעקבות הממצאים המדאיגים, מומחי ריאות בקופת חולים 'מאוחדת' מפרסמים אזהרה חריפה ומבהירים כי התפיסה הציבורית בנוגע לסיגריות היא אשליה מסוכנת ושגויה מיסודה. הניקוטין אמנם נתפס בקרב הציבור הרחב כחומר מרגיע המפחית מתח נפשי בטווח הקצר, אך מבחינה ביולוגית ורפואית התמונה המדעית הפוכה לחלוטין: מדובר בחומר מעורר אקטיבי שמגביר מיידית את קצב הלב, מעלה את לחץ הדם ובטווח הארוך אף מחריף משמעותית את רמות החרדה, מייצר תלות נפשית וחוסר שקט פיזיולוגי קבוע בגוף.

המחקר מציג תמונה רחבה, מקיפה ומדאיגה של פגיעה כוללת באורח החיים הבריאותי של האוכלוסייה הצעירה בישראל כתוצאה ישירה מהמצב הלאומי, כאשר 83.6 אחוזים מהציבור מדווחים על חוויית תחושות מתח וסטרס יומיומיות קשות מנשוא.

לקריאה נוספת:

לאחר הסערה: שר הבריאות מקפיא את יישום המלצות הוועדה להגבלת השימוש בקנאביס

כך מומשה התוכנית הלאומית לבריאות הנפש | נתוני האובדנות בישראל

התרעה? קודם סיגריה: אחד מכל חמישה מעשנים נכנס באיחור למרחב מוגן בגלל העישון

הלחץ המנטלי הממושך הזה מתורגם באופן מיידי לפגיעה פיזית קשה במדדים הבריאותיים, כאשר 25 אחוזים מהמשיבים מעידים כי הם ישנים פחות טוב בלילה, ומספר דומה של ישראלים הפסיקו לחלוטין לבצע פעילות ספורטיבית קבועה, שינו לרעה את הרגלי התזונה שלהם ועלו במשקלם באופן מובהק בחודשים האחרונים.