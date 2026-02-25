האקרים איראניים טוענים כי פרצו לשירותי בריאות כללית, שהגיבו: "בוחנים את אמינות ההודעה"

קבוצת "הנדלה" טוענת היום (רביעי) כי פרצה לארגון שירותי הבריאות "כללית". הם מפרסמים מספר צילומי מסך ומסמכים נוספים המעידים לכאורה על הפריצה. בנוסף, קבוצת איראנית אחרת טוענת כי פרצה לחברת גאמידה העוסקת בתחום המדיקל, חדרים נקיים וציוד בטיחות וכן לחברת הבת Danyel Biotech, גם הם מפרסמים מספר צילומי מסך המעידים לכאורה על הפריצה.

מקבוצת כללית נמסר כי "בעקבות הודעה שהופצה על אירוע אבטחת מידע אנו בוחנים אמינות ההודעה באמצעות גורמי אבטחת מידע וסייבר של הקופה, נמשיך לעדכן".

קבוצת ההאקרים כתבה בהודעתה: "כדי להוכיח את כוחנו ואת שקיפותנו, פרסמנו את הנתונים הרפואיים הרגישים של יותר מ־10,000 מטופלים מארגון זה. זוהי אזהרה קטנה בלבד, אם פשעיכם יימשכו, תגובות קשות אף יותר יבואו בעקבותיהם".

אותה קבוצת האקרים כבר טענה בעבר שפרצו לטלפונים של נפתלי בנט, צחי ברוורמן ואיילת שקד. בהודעות מטעמם פרסמו תמונות וסרטונים אישיים לכאורה מהטלפונים הפרוצים והתכתבויות וואטסאפ.