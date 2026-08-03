שמחים מדי? זה עלול לשלוח אתכם למיון | הכירו את "תסמונת הלב המאושר"

במשך שנים ידוע בעולם הרפואה על קשר בין צער לבעיות לב, אך האם גם אושר מוגזם עלול לגרום לתסמינים בלתי רצויים בלב - ואף לסכנה? הסיפור שנחשף הערב (שני) ב"מדד גלבוע" עם ניב גלבוע על ידי פרופ' רפי קרסו מראה שיש סכנה כזו, וגם אושר עילאי מדי יכול לגרום לנו להגיע למיון.

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פרופ' רפי קרסו פתח והסביר: "יש לנו סטרס בגוף. יש סטרס חיובי, ויש סטרס שלילי. המנגנון של סטרס הוא אותו מנגנון. גם כשאנחנו מתרגשים מאוד מאוד וגם כשאנחנו מתעצבנים מאוד מאוד - יש גירוי של מערכת העצבים האוטונומית, ויש הפרשה של אדרנלין. כשיש הפרשה של אדרנלין עולה לחץ הדם, מתכווצים כלי דם, וחלקם גם מתכווצים חזק. עבור אדם עם טרשת עורקים, זה יכול לגרום לו לנזק כי לא מגיע מספיק דם לכלי הדם שמזינים את שריר הלב".

הסיפור העומד בבסיס הדברים הוא של אישה בת 65 שמגיעה לבית חולים, כולם בטוחים שיש לה התקף לב נוראי, הבדיקות לא טובות, ומה מתברר? שלושה ימים קודם היא חיתנה את הבת שלה. היא הייתה "מאושרת מדי". יש לזה גם שם - "תסמונת הלב המאושר".

"כשהגיעה לחדר מיון אותה גברת אחרי השמחה והחתונה של הבת, מרוב התרגשות התכווצו כלי הדם, היו לה כאבים בחזה, היה לה קוצר נשימה, היו שינויים באק"ג, חולשה, דופק גבוה - כל הסימנים של התקף לב", סיפר פרופ' קרסו. "בדקו אותה, ולא מצאו היצרות. מצאו כיווץ קל. לא מצאו סתימה, ואז הבינו שמדובר בתסמונת הלב המאושר".

ניב שאל לסיכום: "נגיד שאתה באמת מאושר מאוד, שמח, ופתאום אתה מרגיש את הלחץ הזה כמו התקף לב. לא ללכת לבית חולים? כן ללכת לבית חולים?". פרופ' קרסו הדגיש: "לא ללכת - לרוץ לבית חולים! אם יש ספק - אין ספק. אם אתה חש בליבך, אפילו אל תלך ברגל או תיקח מונית - תזמין אמבולנס".

"התסמונת של הלב המאושר חולפת לרוב לבד. במקרים נדירים היא מסוכנת. צריך להגיד שבהסתכלות יחסית - לב שבור של צער, של כאב, גורם ל-96% מהמקרים, ולב המאושר רק ל-4%. כלומר, לב שבור עושה יותר נזק מלב מאושר, אבל גם זה קיים", סיכם פרופ' קרסו.