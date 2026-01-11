מחקרים חדשים מוכיחים - גבינות מצילות את המוח שלכם

הממשל האמריקני פרסם לאחרונה המלצות תזונה חדשות שמשנות לחלוטין את מה שידענו על תזונה בריאה: במקום דגנים ופחמימות שהיו במשך שנים הבסיס לפירמידת המזון, ההנחיות החדשות מעדיפות כעת בשר, ביצים, דגים, מוצרי חלב עתירי שומן, חמאה ושמנת. כתבתנו לענייני בריאות סיוון אלקלק מונייר הביאה היום (ראשון) את הפרטים במהדורה המרכזית של i24NEWS.

הצעד התקדים מביא לשינוי תפיסה עולמי לגבי שומן במזון, ושובר הנחות שנלמדו במשך דורות של דיאטיקה קלאסית.

המהפכה התזונתית בארה"ב מקבלת חיזוק מפתיע גם ממחקר חדש בשבדיה, שעקב במשך 25 שנה אחרי 28,000 משתתפים ובחן את הקשר בין צריכת מוצרי חלב עתירי שומן לבין בריאות המוח. הממצאים מצביעים על כך שצריכה קבועה של גבינות שמנות ושמנת קשורה לסיכון נמוך יותר לפתח דמנציה. החוקרים מצאו כי בקרב משתתפים שאכלו 50 גרם או יותר של גבינה שמנה מדי יום, רק 10% פיתחו דמנציה, לעומת 13% בלבד בקרב אלו שאכלו פחות מ-15 גרם ביום.

דיאטנית קלינית כליל אוליאל ממחוז דן בכללית מסבירה: "מחקר זה מראה שלגבינות עתירות שומן עשויות להיות השפעות מפתיעות לטובה על המוח. אנו מתחילים להבין שמזונות שבעבר הוגדרו כ'לא בריאים', כמו גבינות שמנות, יכולים למלא תפקיד חשוב בשמירה על תפקוד קוגניטיבי".

חוקר מוח וזיכרון איתי עניאל מאוניברסיטת בר אילן מוסיף: "הממצאים מעודדים, ומדגישים את הצורך לבחון מחדש את ההמלצות התזונתיות הקלאסיות. יש כאן ראיות לכך ששומן טבעי במזון אינו בהכרח מזיק, ואולי אף חיובי לבריאות המוח לאורך זמן".

לא מדובר רק בשינוי במדיניות בארה"ב - המדדים החדשים מאותתים על מגמה עולמית של בחינה מחדש של עקרונות הדיאטה הקלאסית. ארצות נוספות כבר בוחנות את ההשפעות של שינוי הפירמידה הקלאסית על האוכלוסייה .מהפכת השומן היא לא רק בתחום ההמלצות - היא צפויה לשנות גם את הצריכה היומיומית שלנו, מהצלחת ועד לסופרמרקט.

לאחר עשרות שנים שבהן מוצרי חלב שמנים ומאכלים עתירי שומן הורדו מהתפריט הבריא, נראה כי הדעה הציבורית והמומחים מתחילים להסתכל על השומן כעל מרכיב חיוני וחשוב בתזונה - במיוחד כשמדובר במזונות טבעיים ולא מעובדים. רבים מעריכים כי בשנים הקרובות נראה את ההשפעה של השינוי גם בישראל, כשהמוצרים שמככבים בפירמידה החדשה יהפכו נפוצים יותר בצלחות המקומיות.

