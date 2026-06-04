הוויטמינים שאחראים לעייפות שלכם | כך תהיו עירניים יותר

מחקר חדש שבוצע בקרב 602 מבוגרים בריאים ופורסם בכתב העת המדעי הבינלאומי Nutrients ביום רביעי האחרון, חושף קשר ישיר ובלתי תלוי בין רמות נמוכות של ויטמין B12 וחומצה פולית (ויטמין B9) לבין סיכון מוגבר להתפתחות עייפות כרונית. החוקרים מדדו את רמות הרכיבים הללו בדם לצד בדיקת רמתו של חלבון בשם הומוציסטאין, חומצת אמינו שרמתה בדם עולה באופן אוטומטי כאשר הגוף סובל מחוסר בוויטמינים הללו.

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התגלית המרכזית במחקר מציגה הבדל ביולוגי מגדרי מובהק באופן שבו המחסור משפיע על הגוף. גברים שהשתתפו בניסוי והדגימו רמות גבוהות של הומוציסטאין נטו לדווח על עייפות פיזית חריפה, בעוד שנשים בעלות נתונים דומים דיווחו בעיקר על ירידה חדה ברמות המוטיבציה, החיוניות והאנרגיה המנטלית שלהן. נתון זה משנה את האופן שבו אנשי מקצוע בוחנים תלונות על תשישות, שכן התסמינים אינם גופניים בלבד ויכולים להתבטא בצורה נפשית או קוגניטיבית.

מבחינה פיזיולוגית, ויטמין B12 וחומצה פולית הם ויטמינים מסיסים במים השייכים לקומפלקס ויטמיני B, וחיוניים באופן קריטי לתפקוד התקין של מערכת העצבים המרכזית ולייצור תאי דם אדומים. תאי הדם האדומים אחראים על הולכת חמצן יעילה לכל רקמות ואיברי הגוף, וכאשר רמתם נפגעת, אספקת החמצן פוחתת והאדם חש חולשה קיצונית.

בנוסף, שני הרכיבים הללו משחקים תפקיד מפתח בתהליך חילוף החומרים שבו הגוף מפרק וממיר את המזון הנכנס לאנרגיה זמינה לתאים, וכאשר התהליך אינו יעיל, נוצר מחסור חריף באנרגיה הגורם לקשיי ריכוז ולדכדוך.

תזונאים קליניים מזהירים כי תחושת עייפות לבדה אינה הוכחה מוחלטת למחסור בוויטמינים, שכן היא יכולה לנבוע מגורמים ביולוגיים, רפואיים או נפשיים רבים אחרים. הדרך הרשמית והמוסמכת היחידה לאבחן את הבעיה היא באמצעות ביצוע בדיקת דם מקיפה בקופת החולים, ומומלץ לעשות זאת אם התשישות היא מתמשכת, בלתי מוסברת, אינה משתפרת לאחר שינה רצופה, ופוגעת באופן ממשי בתפקוד.

לפי נתוני המרכזים הלאומיים לבריאות בארצות הברית, יש לקחת בחשבון גם השפעה של תרופות מרשם; למשל, נטילה קבועה של תרופות סותרות חומצה המיועדות לטיפול בצרבת פוגעת באופן אקטיבי ביכולת הספיגה של ויטמין B12 במערכת העיכול, כך שאדם יכול לצרוך כמויות מספקות של הוויטמין במזון אך עדיין לסבול ממחסור חמור ברקמות.

לצורך העשרת הגוף ברכיבים אלו באופן טבעי, מומלץ לשנות את התפריט היומי ולשלב בו מזונות מתאימים עוד לפני פנייה לתוספי תזונה מלאכותיים.

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ויטמין B12 מצוי באופן טבעי במזונות מן החי כגון דגים, עופות, בשר בקר, ביצים, מוצרי חלב וכן במזונות תעשייתיים מועשרים, בעוד שחומצה פולית ניתן למצוא בשפע בירקות עליים ירוקים, שעועית, עדשים, אספרגוס, פירות הדר, אבוקדו ודגנים מלאים.

במידה ובדיקת הדם מאשרת כי אכן קיים מחסור קיצוני, יש להיוועץ ברופא המשפחה כדי לקבוע את מינון התוספים המדויק ואת משך הטיפול הנדרש, תוך בחינת התנגשויות אפשריות עם תרופות אחרות.