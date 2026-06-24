חידודי שינה: המהירות שבה אתם נרדמים יכולה לספק רמזים חשובים לבריאותכם

בעוד שחלקנו צוללים לשינה עמוקה תוך כמה דקות, רבים מאיתנו סובלים מקשיי הירדמות כרוניים שפוגעים קשות בתפקוד השוטף. מומחים טוענים כי הזמן שלוקח לאדם להירדם יכול ללמד על מצבו הבריאותי. אם כך, מהו פרק הזמן שנחשב ל"טוב"?

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"באופן כללי בני אדם אמורים להירדם תוך 20-10 דקות", אמרה מישל דררופ, מומחית לרפואת שינה התנהגותית ב"קליבלנד קליניק". עם זאת, היא ציינה כי הדבר משתנה מאדם לאדם והוסיפה: "מהר יותר זה לא בהכרח טוב יותר, שכן אם אתם נרדמים תוך פחות מדקה, הדבר עשוי להעיד על מחסור בשינה או על בעיית שינה סמויה".

אנשים רבים אינם מגיעים למספר שעות שינה בתוך הטווח המומלץ של שבע עד תשע שעות לצורך בריאות מיטבית. על פי "קליבלנד קליניק", כמה מהדרכים לזהות זאת הן תחושת נמנום במהלך היום, חוסר ריכוז, תגובות פיזיות איטיות ותנודות תכופות במצב הרוח. "בטווח הארוך מחסור כרוני בשינה עלול להוביל לשורה של בעיות בריאותיות, כולל השמנת יתר, סוכרת, מחלות לב וכלי דם ואפילו תמותה מוקדמת", הזהירו בבית הספר לרפואה של הרווארד.

הירדמות איטית עלולה אף היא להיות סימן רע לבריאות הכללית ומעידה לעיתים קרובות על נדודי שינה. חשוב להבחין בין נדודי שינה שהם הפרעת שינה הנגרמת בדרך כלל ממתח (סטרס) לנדודי שינה כרוניים שיכולים להיות קשורים למצבים בריאותיים כרוניים כגון הפרעות נשימה, בעיות במערכת העיכול או הפרעות נוירולוגיות, כך לפי "UCLA Health".

ד"ר ח'אלד אלמדחון, רופא מומחה לרפואת שינה ב"הנרי פורד הלת'", אמר בריאיון לאיגוד הרפואה האמריקני כי חלק מהאנשים שסובלים מנדודי שינה סובלים מהם על רקע "תסמונת הרגליים העצבניות" שמפריעה את מנוחתם בלילה. אצל אחרים הרקע לכך הוא דום נשימה בשינה, סיוטים, חרדה או דיכאון". "לאנשים הסובלים מדיכאון יש סבירות גבוהה פי שניים עד שלושה לסבול מנדודי שינה", ציין. גם אנשים מבוגרים, שנוטים יותר לסבול מבעיות בריאות כרוניות, סובלים יותר מבעיות שינה. כך גם נשים, בשל שינויים הורמונליים.

עם הזמן עלולים נדודי שינה להעלות את הסיכון למחלות לב, יתר לחץ דם וסוכרת, אך יש צעדים פשוטים יחסית שאם נקפיד עליהם - נוכל לשפר את איכות השינה שלנו. ראשית, הימנעות ממסכים במשך 30 דקות לפחות לפני השינה יכולה לעזור למוח להירגע. גם שמירה על חדר קריר וחשוך יכולה להגביל הסחות דעת הפוגעות בשינה. לבסוף, שמירה על לוח זמנים קבוע לשינה יכולה לאותת לגוף שהגיעה העת לישון ולייצר שגרת שינה בריאה יותר.

אם אתם מתקשים להירדם לפחות שלושה לילות בשבוע במשך שלושה חודשים, ייתכן שאתם סובלים מנדודי שינה כרוניים. "בנקודה זו, מוטב לדבר עם רופא כדי להבין למה זה קורה", אמרה דררופ. "התייחסו לשינה כאל השקעה. זה עושה הבדל עצום בחיי היומיום ובבריאות הכללית שלכם. אתם באמת לא יכולים להרשות לעצמכם "להתקמצן" על השינה שלכם או להתעלם מסימנים המראים שאינכם ישנים מספיק", סיכמה.