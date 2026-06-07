איש קשר אישי וטיפולי נפש מורחבים: המלצות חדשות לשיקום עשרות אלפי פצועי המלחמה

הוועדה הציבורית לבחינת המענה הלאומי לטיפול ושיקום פצועי ופצועות צה"ל ומערכת הביטחון, בראשות פרופ' שלמה מור יוסף, הגישה היום (ראשון) את המלצותיה לשר הביטחון ישראל כ"ץ ולשר האוצר בצלאל סמוטריץ', במסגרת תוכנית רחבת היקף שנועדה להתאים את מערך השיקום למציאות החדשה שנוצרה בעקבות מלחמת "חרבות ברזל".

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המלצות הוועדה מגיעות על רקע הגידול העצום במספר הפצועים מאז השבעה באוקטובר וקליטת למעלה מ-25 אלף פצועים ופצועות במלחמה הנוכחית והצפי כי עד שנת 2028 יגיע מספר כלל הפצועים המטופלים באגף השיקום לכ-100 אלף, מהם כ-50 אלף מתמודדים עם פגיעות נפשיות.

לפי נתוני אגף השיקום, נכון למאי 2026 מטופלים כיום כ-87 אלף פצועי ופצועות מערכת הביטחון. מתוכם כ-31 אלף מתמודדים עם פגיעות נפשיות ופוסט-טראומה. כאמור, מאז פרוץ המלחמה נוספו למעגל המטופלים יותר מ-25 אלף פצועים חדשים, ובמערכת הביטחון מעריכים כי עד שנת 2028 יגיע מספר המטופלים הכולל לכ-100 אלף, כאשר כמחציתם יתמודדו עם פגיעות נפשיות.

אחת ההמלצות המרכזיות של הוועדה היא הצמדת איש קשר אישי וייעודי לכל פצוע. לפי ההמלצה, כל פצוע יקבל מלווה קבוע שיסייע לו לאורך תהליך השיקום, במיצוי זכויותיו ובהתאמת תוכנית טיפול אישית עבורו ועבור משפחתו. לצורך יישום המהלך ממליצה הוועדה על תוספת משמעותית של תקנים באגף השיקום. עבור נפגעי נפש ופצועים קשים במיוחד הומלץ על ליווי צמוד וקבוע.

בתחום בריאות הנפש ממליצה הוועדה להרחיב משמעותית את מגוון הטיפולים הזמינים, לרבות טיפולים משלימים ואלטרנטיביים. כמו כן, הומלץ להקים מחלקה פסיכיאטרית ארצית ייעודית לפצועי צה"ל ולהקים חלופת אשפוז בקהילה עבור מתמודדים עם תחלואה כפולה של פגיעה נפשית והתמכרויות

בכל הנוגע לפצועים פיזיים ולאוכלוסיות בעלות צרכים מיוחדים, ממליצה הוועדה להרחיב את סל הטיפולים וההטבות. בין היתר הומלץ להקים "בית לחיים" עבור נפגעי ראש קשים, להעניק מענים מותאמים לקטועי גפיים, לנשים פצועות ולחיילים בודדים בישראל ובחו"ל.

המלצה נוספת נוגעת למערכת הרפואה של אגף השיקום. הוועדה ממליצה לאפשר לכל פצוע לבחור האם לקבל טיפול רפואי באמצעות אגף השיקום או באמצעות קופת החולים שבה הוא חבר, כאשר המימון יישאר מלא ובאחריות משרד הביטחון. המהלך נועד להקל על פצועים המתגוררים רחוק ממרכזי הטיפול של האגף ולאפשר גמישות רבה יותר בקבלת השירותים הרפואיים.

בנוסף ממליצה הוועדה לבצע מהפכה דיגיטלית באגף השיקום, הכוללת החלפת תשתיות המיחשוב הקיימות, הרחבת השירותים המקוונים ושילוב כלי בינה מלאכותית במטרה לקצר תהליכים בירוקרטיים, לפשט הליכים ולהנגיש שירותים מרחוק.

גם הליך ההכרה בפצועים צפוי לעבור שינוי. הוועדה ממליצה להרחיב את האפשרות לקבוע אחוזי נכות על בסיס מסמכים רפואיים בלבד, ללא צורך בהתייצבות פיזית בפני ועדות רפואיות. בנוסף הומלץ לשלב פסיכולוגים קליניים מנוסים בוועדות ולצרף נציג צה"ל כמשקיף.