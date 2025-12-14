ההתפרצות בעיצומה: ילד בן 4 שלא היה מחוסן - נפטר משפעת

המקרה הרביעי החורף: הילד סבל ממחלות רקע קשות ולא היה מחוסן נגד המחלה • הגיע במצב החייאה לבית החולים שם נפטר • משרד הבריאות ממליץ על התחסנות של כלל האוכלוסייה בהקדם

סיוון אלקלק מונייר
סיוון אלקלק מונייר ■ כתבת בריאות ■ instagram.com
1 דקות קריאה
1 דקות קריאה
חיסון שפעת - אילוסטרציה, ארכיון
חיסון שפעת - אילוסטרציה, ארכיוןמרים אלסטר/פלאש 90

משרד הבריאות מעדכן היום (ראשון) כי ילד בן ארבע, תושב צפון הארץ נפטר משפעת.

הילד, שסבל ממחלות רקע קשות, ולא היה מחוסן נגד שפעת, הגיע במצב החייאה לבית החולים - שם נפטר. זהו המקרה הרביעי השנה שמדווח למשרד הבריאות של ילד שנפטר משפעת.

Video poster
יממה קשה: ילדה בת עשר נפטרה מסיבוכי מחלת השפעת ופעוט נפטר מחצבת

במשרד הבריאות מזכירים כי תחלואת השפעת בישראל בעליה וכי הוא ממליץ על התחסנות של כלל האוכלוסייה בהקדם. עוד מדגישים במשרד כי אף שהחיסון כנגד שפעת אינו מונע לחלוטין תחלואה הוא מפחית ברוב המקרים את החומרה.  

הכתבה הזו קיבלה 0 תגובות

תגובות