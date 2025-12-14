ההתפרצות בעיצומה: ילד בן 4 שלא היה מחוסן - נפטר משפעת

משרד הבריאות מעדכן היום (ראשון) כי ילד בן ארבע, תושב צפון הארץ נפטר משפעת.

הילד, שסבל ממחלות רקע קשות, ולא היה מחוסן נגד שפעת, הגיע במצב החייאה לבית החולים - שם נפטר. זהו המקרה הרביעי השנה שמדווח למשרד הבריאות של ילד שנפטר משפעת.

במשרד הבריאות מזכירים כי תחלואת השפעת בישראל בעליה וכי הוא ממליץ על התחסנות של כלל האוכלוסייה בהקדם. עוד מדגישים במשרד כי אף שהחיסון כנגד שפעת אינו מונע לחלוטין תחלואה הוא מפחית ברוב המקרים את החומרה.