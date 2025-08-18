ההתרעה מפני שינוי האקלים על הבריאות: "איום משמעותי"

מומלצים -

משרד הבריאות הודיע היום (שני) שהשבוע תצא לפועל תוכנית היערכות מערכת הבריאות לשינויי אקלים. בתכנית שבעה צירי פעולה, ביניהם: בניית תשתית ארגונית בכל ארגון, מעבר למערכת בריאות ירוקה עם צמצום פליטות גזי חממה, היערכות לאירועי חירום אקלימיים, התאמות תזונתיות, זיהוי וטיפול באוכלוסיות בסיכון, ניטור ומחקר והסברה לציבור הרחב.

השבוע התוכנית יוצאת לדרך: כלל הארגונים נדרשים למנות ממונה אקלים שיהווה חלק מרשת שתוביל עם המשרד את השינוי, נציגי הארגונים יעברו הכשרת מנהיגות יעודית שנבנית עם מרכז השל לקיימות ואוניברסיטת בן גוריון ותספק כלים לממוני האקלים לקדם את השינוי הנדרש.

במשרד הבריאות מדגישים כי שינוי אקלים קיצוני מהווה איום משמעותי ביותר על בריאותו של הציבור. איום זה כבר מתממש בהווה - באירועי קיצון של מזג אויר, שריפות, בצורת, ושיטפונות - וצפוי להחריף ואף לגרום לפגיעה הולכת וגוברת בחיי אדם, אם לא יקודמו פעולות למניעתו.

כפועל יוצא, נדרשת מערכת הבריאות להתמודד עם הנושא ולהוביל מענים ופתרונות שונים, ובהם הכשרת הצוותים בכל הנוגע לסיכונים הבריאותיים עקב שינויי אקלים, הגנה על אוכלוסיות בסיכון, וכן הבטחת התנאים שיאפשרו למערכות הרפואיות לעמוד במתן שירות בעומסי חום הולכים ועולים, לטפל במצבי הבריאות שנגרמים מהם, ולהיערך למצבי חירום אקלימיים.

סוגיה נוספת בה מתכוון המשרד לעסוק היא צמצום פליטות גזי החממה וקידום מערכת בריאות ירוקה. על פי הערכות עולמיות, מערכות הבריאות אחראיות לכחמישה אחוזים מסך פליטות הפחמן במדינות העולם.

השקת התכנית החדשה שמקדם משרד הבריאות מתוכננת לחודש אוקטובר הקרוב, באירוע פתיחה רשמי שיתקיים בבית הנשיא.