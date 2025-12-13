מגיפת השפעת: מחצית מהחולים - ילדים מתחת לגיל שבע
מגיפת השפעת, עומס גדול במחלקות בבתי החולים, בצל מקרי המוות וקצב ההתחסנות שהוא פחות מהמצופה • הנתון שמסתכלים עליו בהקשר לזה הוא מחצית מהתחלואה הקשה ילדים מתחת לגיל שבע • צפו בדיווח המלא
סיוון אלקלק מוניירכתבת בריאות
1 דקות קריאה
מגיפת השפעת , עומס גדול במחלקות בבתי החולים, בצל מקרי המוות וקצב ההתחסנות שהוא פחות מהמצופה. סיוון אלקלק אנחנו אליך כשהנתון שמסתכלים עליו בהקשר לזה הוא מחצית מהתחלואה הקשה ילדים מתחת לגיל שבע. צפו בדיווח המלא מתוך "מגזין השבת" בראש העמוד
