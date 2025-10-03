משרד הבריאות: "מתמודדים עם החצבת - ומגפת הפייק ניוז"

במערכת הבריאות מזהירים מפני עלייה חדה בתחלואת חצבת בישראל כאשר על פי ההערכות ייתכן שמדובר רק בקצה הקרחון. במסיבת עיתונאים שקיים היום (שישי) משרד הבריאות, בהשתתפות ראש שירותי בריאות הציבור במשרד הבריאות ד"ר שרון אלרעי פרייס, הוצגו צעדי המערכת למניעת התפשטות המגפה. כמו כן, במשרד התייחסו למלחמה ב״מגפת הפייק ניוז״.

לדברי ד"ר אלרעי פרייס, עד כה דווחו כ-1,700 מקרי חצבת, אך ההערכה היא שמספר החולים בפועל גבוה בהרבה ויכול להגיע לאלפים. "זה רק מה שנחשף למערכת הבריאות ומגיע לדיווח", הסבירה, "אנחנו עלולים להגיע גם ל-6,000 חולים". עוד הסבירה ראש שירותי בריאות הציבור כי קיים קושי להעריך את המספר עבור מי שאינם מגיעים לקבלת טיפול. ״זה מייצר קושי לדעת מה האומדן האמיתי כי הסטטיסטיקה של התמותה קשורה להיענות לטיפול וכשהיא יורדת - זה יוצר קושי בידע״.

הערים שנמצאות במוקד ההתפרצות הן ירושלים, בית שמש, בני ברק, נוף הגליל, קריית גת, אשדוד וחריש. במשרד הבריאות מציינים כי ישנם חולים נוספים שלא מדווחים כלל, בין היתר בשל קהילות סגורות ואוכלוסיות שאינן רשומות בטיפת חלב או במרשם האוכלוסין.

במשרד הבריאות הדגישו כי המפתח להתמודדות עם מחלת החצבת הוא חיסון בזמן - מנה ראשונה ושנייה לצד חיזוק הנגישות לציבור. "המטרה שלנו היא לא רק להשתלט על ההתפרצות הנוכחית, אלא למנוע את הבאה", נמסר.

המשרד פועל עם קופות החולים והרשויות המקומיות, ובפרט עם עיריית ירושלים, להגברת ההסברה והנגשת החיסונים. במקביל, מופצים סרטוני הסברה ועלונים בשפות שונות, לצד פעילות של אנשי שטח ועמותות בקהילות.

ד״ר אלרעי פרייס הבהירה כי בכוונת המשרד לפעול בתקיפות נגד מפיצי מידע כוזב אודות החיסונים, במיוחד כשמדובר באנשי רפואה. "יש לנו כלים משמעתיים, ונשתף פעולה עם המשטרה והפרקליטות במידת הצורך. לא קיבלנו שום החלטה קונקטרית, אבל אנחנו מקיימים בהערכות מצב לפחות פעם ביום ומתייחסים לזה מאוד בחומרה", ציינה.

במערכת הבריאות סיכמו: "המאבק מורכב, אך אנו מחויבים להגן על בריאות הציבור. המפתח הוא התחסנות בזמן - זה מה שימנע את ההתפרצות הנוכחית והבאות. יש ילודה גבוהה בארץ ואנחנו רוצים למנוע התפרצות עתידית".