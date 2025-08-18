"נבנתה ברוח הילדים": ההנצחה של ביה"ח לבני משפחת ביבס

מומלצים -

בית החולים שניידר חנך היום (שני) חדר משחקים על שם שירי, אריאל וכפיר ביבס, בהשתתפות שורד השבי ירדן ביבס, משפחתו, התורמים מישל דומב וסרולי אנאטיאן והנהלת בית החולים.

החדר הראשון שנפתח, "חדר המשחקים על שם ביבס", עוצב ברוח ילדי המשפחה, מלא בפרחים כתומים ובפרפרים, מתוך כוונה להעניק לאלפי ילדים המאושפזים מדי שנה רגעים של משחק, חופש, תקווה וריפוי.

החדר נבנה בליווי מקצועי של צוות מרכז שניידר באמצעות עמותת "צעצועים של שמחה", אשר פועלת מזה שנים להכניס אור למחלקות הילדים בבתי החולים.

החדר על שם ביבס הוא הראשון מתוך ארבעה חדרי משחק טיפוליים שמתוכננים להיפתח בקרוב בבית החולים, כשהחדרים הבאים להיפתח הם: חדר המשחקים "צעצועים של שמחה", חדר המשחקים ע"ש מיכאל מ. קמיאו וחדר המוזיקה ע"ש אתל גורדון ורות פרס.

ד"ר אפרת ברון-הרלב, מנהלת מרכז שניידר לרפואת ילדים: "חדר המשחקים על שם שירי אריאל וכפיר הוא הרבה מעבר למרחב של משחק, הוא סמל של זיכרון וכאב אך גם של תקווה. מחלקת השבים שלנו בשניידר קיבלה אליה את רוב הילדים ששבו מהשבי בעזה, והיא נותרה ריקה וממתינה לשבים הנוספים. במשך שבועות ארוכים חיכינו, קיווינו והתפללנו לקבל אלינו לטיפול גם את כפיר ואריאל ז"ל, שני הילדים האחרונים שנותרו מאחור, ביחד עם אימם שירי".

"כשהבשורה הקשה על הירצחם הגיעה, חשנו כאב עמוק שלא נוכל להיות להם לעזר ולנחמה", הוסיפה, "ההנצחה שלהם כאן, בלב בית החולים, היא עבורנו שליחות - אם לא זכינו לטפל בהם בחיים, לפחות נוכל לשאת את זכרם ולהפוך אותו למקור של אור וריפוי לילדים אחרים".