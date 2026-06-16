"הם התחילו ליפול על הרצפה": אימם של הילדים שהתמוטטו לאחר שאכלו מחית פירות בריאיון

אפאתיות, ישנוניות, עייפות והתעלפות - הם כמה מהתסמינים שעליהם מספרת ש׳ - אימם של שני ילדים קטנים מירושלים, שהתמוטטו ואיבדו הכרה לאחר שאכלו מחית פירות בגינת המשחקים. זה קרה ביום חמישי האחרון, כאשר דווח על ארבעה ילדים שאיבדו הכרה בגינת משחקים בבירה. הם פונו לבית החולים הדסה עין כרם ובבדיקות שנעשו להם התגלו בדמם חומרי הרדמה והרגעה מסוג בנזודיאזפינים.

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ש', אימם של הילדים, סיפרה בשיחה עם i24NEWS: "הם אכלו, בעיקר הגדול אכל מזה הכי הרבה, והם לאט לאט התחילו ליפול על הרצפה, לא להיות יציבים, זה היה בגינה - הם פשוט התמוטטו לי פתאום".

"זה הכניס אותנו לבית החולים, לקח להם עד אתמול להתאושש. אתמול חזרנו מביה"ח, היה רכיב מאוד מאוד גבוה. מפחיד. מפחדת לתת להם לאכול כל דבר, מפחיד אותי, לכי תדעי מה נמצא בכל דבר קנוי. אני נותנת להם את זה תמיד, פעם ראשונה שזה קרה".

בית החולים דיווח על ממצאי הבדיקות למשטרה ולמשרד הבריאות. התברר כי גם לפני כחודש הגיעו לבית החולים שני ילדים עם תסמינים דומים לאחר שצרכו את מחית הפירות הזאת. עתה לאחר הפרסום יש חשש גדול בקרב הורים רבים בישראל.

הילדים שוחררו מבית החולים לביתם. ומצבם טוב. הוריהם עדיין ממתינים לתוצאות החקירה של משרד הבריאות, שנפתחה בזכות ערנותם של הרופאים שקישרו בין שני המקרים. "הם הרבה יותר טוב, אני עדיין בטראומה קצת - אבל זה יעבור בעזרת השם", אומרת ש׳, "אנחנו עדיין מחכים לתשובות ברורות ממשרד הבריאות שבודק את המוצר".

א׳, אבא של אחד הילדים שאושפזו בביה"ח, מספר: "הם לא יודעים עדיין מה זה. קנינו את זה ברשת זול ובגדול, בטעם תפוחים ושיבולת שועל. הם ממש תוך 5 דקות לא יכלו לעשות כלום, העיניים שלו היו מטושטשות, לא היה לו כח אפילו לדבר, אפילו לצחוק לא היה לו כח, הוא ילד מאוד היפראקטיבי".

לפי משרד הבריאות, לא ניתן בשלב זה לקבוע בוודאות אם יש קשר בין המקרים ובין הצריכה של מחית הפירות "פרינוק". עם זאת, אף שהקשר למוצר טרם הוכח, המשרד מבקש מהורים שהאכילו את ילדיהם במוצר לשים לב לכל שינוי התנהגות שיתבטא בישנוניות, תשישות או דיבור מבולבל, ולפנות לרופא ילדים ולמוקד משרד הבריאות.

מחברת "פרינוק" נמסר: "למעלה מ-20 שנה שנמכרים מוצרי החברה בכל רשתות השיווק, והיא מחוייבת לבריאותם של התינוקות. אלו מוצרים מובילים ואיכותיים, אשר נבדקים על-ידי מעבדה מוסמכת במפעל הייצור, ונבדקים שוב בכניסה לארץ על ידי משרד הבריאות. מבדיקות מעבדה שנערכו במפעל המייצר עולה כי אין כל חשש להימצאותם של חומרים זרים במוצרים וליתר ביטחון דגימות המוצרים נשלחו גם למשרד הבריאות לבדיקה".

"מבדיקה שנערכה על ידי משרד הבריאות עולה כי מדובר במקרה נקודתי בירושלים, ולאור העובדה שהמוצר נמכר במאות נקודות ברחבי הארץ כבר תקופה ארוכה, ועל כן אנו מעריכים שאולי הייתה התערבות חיצונית במוצר, והנושא בבדיקת משרד הבריאות מול גורמי האכיפה. אנו שבים ומדגישים לבדוק בעת הקנייה שהמוצר סגור. כמובן שנמשיך ונעדכן בכל התפתחות".