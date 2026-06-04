משקה אלכוהולי אחד ביום מעלה משמעותית את הסיכון לעשרה סוגי סרטן

מחקר מקיף ודרמטי של המכון למדידות והערכות בריאות באוניברסיטת וושינגטון, אשר פורסם בכתב העת המדעי המוביל Nature Health ביום שני האחרון, קובע באופן חד-משמעי כי גם צריכה מינימלית של אלכוהול מייצרת אפקט מסרטן (קרצינוגני) בגוף האדם. לפי הממצאים, רף הסיכון מזנק גם בקרב אנשים שצורכים פחות מ-10 גרם אלכוהול ביום – כמות הפחותה ממשקה סטנדרטי בודד.

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החוקרים הגיעו למסקנות אלו לאחר שביצעו ניתוח נתונים מסיבי והערכה מחדש של 843 מחקרים קודמים שבחנו את הקשר המורכב בין הרגלי שתייה לבין מצבים רפואיים שונים.

על פי עיבוד הנתונים הסופי, נמצא קשר ישיר ועקבי בין צריכת אלכוהול נמוכה לבין עלייה בשיעור התחלואה בעשרה סוגים שונים של סרטן: סרטן השד, סרטן הלבלב, סרטן הכבד, סרטן הערמונית, סרטן המעי הגס והחלחולת, סרטן הוושט, סרטן הלוע, סרטן הגרון, וכן סרטן השפה וחלל הפה. מדובר בנתון מדאיג בקנה מידה עולמי, שכן עשרת סוגי הסרטן הספציפיים הללו היו אחראים לבדם ל-5.6% מכלל מקרי המוות ברחבי העולם בשנת 2021.

בעוד שההשפעות ההרסניות של שתייה מופרזת וכרונית כבר הוכחו בעבר במאות מחקרים רפואיים, החידוש והחשיבות של המחקר הנוכחי נעוצים בהתמקדות שלו ברמות צריכה המוגדרות "נמוכות עד מתנות", אשר נתפסו עד כה בציבור כבטוחות.

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המדענים ביקשו לבדוק גם האם לאלכוהול במינון נמוך יש השפעה מיטיבה על הפחתת הסיכון למחלת אלצהיימר, סוכרת מסוג 2 או מחלות לב וכלי דם. בתחומים אלו הממצאים היו הרבה פחות ברורים; בעוד שחלק מהנתונים הראו ירידה קלה וזניחה בסיכון הקרדיומטבולי ובדמנציה בצריכה נמוכה, הרי שהקשרים הללו נחלשו ונעלמו לחלוטין ברגע שרמת השתייה עלתה, לעומת נתוני הסרטן שנותרו עקביים וחד-משמעיים בכל רמות הצריכה.

כותבי המחקר מדגישים כי אין לראות בתוצאות בשום אופן אישור או המלצה לצריכת אלכוהול כלשהי, אלא מדובר במפת ראיות מורכבת שמחייבת את גופי בריאות הציבור בעולם לשנות את האסטרטגיה ההסברתית שלהם. החוקרים קוראים לפרסם הנחיות רשמיות ואובייקטיביות שיבהירו לציבור הרחב את הסיכונים הבריאותיים הממשיים הקיימים גם ברמות השתייה הנמוכות ביותר. הבנת ההקשר הזה חיונית עבור הממסד הרפואי, שכן הוא נדרש כעת להגדיר מחדש מהי "צריכה בטוחה" ולהתריע בפני מטופלים כי הסיכון לחלות עולה עם כל כוס משקה נוספת, ללא קשר לסוג האלכוהול הנצרך.