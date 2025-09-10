דו"ח משרד הבריאות: שיפור במדדי האיכות - גם בזמן מלחמה

מומלצים -

משרד הבריאות פרסם היום (רביעי) זו השנה ה־12 את דו"ח התוכנית הלאומית למדדי איכות, המסכם את ביצועי מערכת הבריאות בתחומים קליניים שונים. לראשונה נבחנה השפעת המלחמה על המדדים - והממצאים מצביעים על יציבות ואף על מגמת שיפור בביצועים, גם בתנאי לחימה.

בין הנתונים הבולטים: 92% מהמטופלים עם אירוע לבבי חד עברו צנתור תוך 90 דקות, זמן החציוני לביצוע CT/MRI ירד ל־24 דקות בלבד (לעומת 55 דקות ב־2015), וב־95% מהמקרים נמסרה הודעה מוקדמת לבית החולים בחשד לשבץ. בנוסף, 91% מהמוקדנים העניקו הנחיות טלפוניות לביצוע החייאה בעת חשד לדום לב.

לראשונה נכללו גם מדדי תוצא חדשים, בהם שיעור הצלחות החייאה מחוץ לבתי חולים ושיעור פצעי לחץ במחלקות סיעוד ושיקום. במשרד הבריאות מציינים כי בשנת 2025 יורחב מערך המדדים ל"איכות 360" - שיבחן לא רק ביצועים רפואיים אלא גם חוויית מטופלים, זמינות שירות וניהול מושכל של משאבים.

במערכת הבריאות מייחסים את הנתונים המשופרים גם להטמעת טכנולוגיות מתקדמות ולשיפור תהליכי עבודה. כך למשל, פריסת מערכות ניטור בזמן אמת והדרכות צוותים ייעודיות סייעו לקצר זמני תגובה בחדרי מיון ולשפר את תיאום הטיפול בין אמבולנס לבית החולים.

במשרד הבריאות מדגישים כי לצד הנתונים המעודדים, קיימים עדיין פערים בין בתי חולים שונים ובין המרכז לפריפריה. עוד נמסר כי ייעשה מאמץ מתמשך לצמצום הפערים ולהבטחת רמת שירות אחידה לכלל תושבי המדינה, גם בתקופות חירום.

מחברת אסותא נמסר בתגובה: "כל בתי החולים של רשת אסותא נמדדים במגוון תחומים מהותיים, במסגרת התוכנית הלאומית, עת התחילה לפני 12 שנים. ככלל, ברקע תקופה מאתגרת מאוד של לחימה עצימה ומלחמה מתמשכת - בכל המדדים שבהם בתי החולים של הרשת נמדדו - נרשמה עמידה ברמה רשתית בכל יעדי המשרד, וברוב המקרים עמידה שאף גבוהה מהיעדים הלאומיים של המשרד".

בית החולים הדסה עין כרם: "זכינו בציון הגבוה ביותר בארץ במדד הבוחן את שימור בריאות המטופלים שעברו ניתוח מעקפים, למניעת תמותה ומחלות לבביות - באמצעות טיפול להורדת הכולסטרול בדם. כמו כן, גם זכינו בציון הגבוה ביותר מבין בתי החולים הקטנים בישראל במדד מניעת פניות חוזרות לחדר המיון".

מבית החולים בילינסון מסרו: "קיבלנו ציון גבוה במרבית המדדים שבהם נבדק בדו"ח מדדי האיכות של משרד הבריאות לשנת 2024. בין הקטגוריות שבהן עמדנו ביעדים: פחות מ־5% פניות חוזרות למיון בתוך 48 שעות, ביצוע CT או MRI בזמן חציוני של 25 דקות מהקבלה במיון עם אירוע מוחי, מתן טיפול אנטיביוטי מניעתי סביב ניתוח לתיקון שבר בצוואר הירך ל-95% מהמטופלים".

מבית החולים שערי צדק מסרו: "אנו המרכז הרפואי עם האחוז הנמוך ביותר של חזרת מטופלים למיון תוך 48 שעות, בשיעור של 3% בלבד. בנוסף, במדד הזמן החציוני לביצוע בדיקת CT/MRI ראש, הגיע בית החולים למיקום גבוה עם זמן חציוני של 24 דקות".