בפעם השנייה ברציפות: אלו המחלקות הפנימיות הטובות ביותר

דו"ח משרד הבריאות לשנת 2025 שתוצאותיו פורסמו היום (חמישי) קובע כי המחלקות הפנימיות בבית החולים שערי צדק הן המובילות בירושלים בשביעות רצון המטופלים מהשירות באשפוז ובשיעור הרופאים ביחס למיטות - זו השנה השנייה ברציפות. הדו״ח מציג את ציוני בתי החולים בארץ במדד שיפור השירות ואיכות הטיפול במחלקות הפנימיות. כאמור, הדו״ח העניק את הציון הגבוה ביותר בירושלים למחלקות הפנימיות של המרכז הרפואי הדסה ואף דירג אותן במקום השני והמכובד בישראל.

גם בהתייחס למדד החשוב והמרכזי, של מניעת אשפוזים חוזרים במחלקות הפנימיות, בזכות טיפול מעמיק, מקצועי וכולל, קבע הדו״ח כי בתי החולים של הדסה מובילים בירושלים.

בהדסה מדגישים כי תוצאות הדו״ח משקפות הן עבודה אינטנסיבית ומקצועית של צוותים רב תחומיים בבתי החולים והן את העובדה שבהדסה - בניגוד לרוב מכריע של בתי חולים בארץ- פועלת יחידת טיפול נמרץ פנימי שמשדרגת את איכות הטיפול ברפואה פנימית.

פרופ׳ יורם וייס, מנכ״ל הדסה, התייחס לדו״ח: "המאמצים הגדולים של צוותי הדסה, מנהלי המחלקות והאחיות הראשיות באים לידי ביטוי בציונים הללו. הדבר עולה בדיוק בשנה שבה הדסה עברה בהצטיינות יתרה את מבחני האקרדיטציה הבינלאומיים (מבחני ההסמכה) המחמירים בעולם. אנו פועלים כל העת כדי לחזק את המחלקות הפנימיות בחוויית השירות ובהיבט הקליני ובוודאי שבעונת החורף במהלכה הן עמוסות בחולים מורכבים. כל זאת לטובת איכות הטיפול ובטיחות החולים והצוות".

"שערי צדק" מדורג במקום הראשון מבין בתי החולים הגדולים בישראל לשנת 2025 בשיעור הרופאים המומחים והמתמחים ביחס למיטות האשפוז בפנימיות (עמידה של 100% ביעד המדד) - עלייה משמעותית של 10% ביחס לשנה שעברה. בנוסף, חל שיפור במדד שיעור האשפוזים החוזרים, בשנת 2025 לעומת השנה שעברה.

מנהל האגף הפנימי במרכז הרפואי שערי צדק, פרופ' נמרוד מימון: "המחלקות הפנימיות בשערי צדק נותנות מענה רפואי מותאם ורגיש לכל מטופל ומטופלת בקשת רחבה של מצבים רפואיים. העבודה במחלקות לעיתים מאתגרת אך למרות זאת, הציונים הגבוהים שקיבלו הפנימיות שלנו בחלק מהמדדים, לצד שיפור במרביתם ביחס לשנה שעברה, ממחישים את המאמצים שאנו משקיעים במחלקות ומביאים לידי ביטוי את המחויבות והחשיבות שאנו רואים בשילוב ההכרחי שבין זמינות ואיכות הטיפול הרפואי לבין רגישות ואנושיות כלפי המטופל ומשפחתו".

מהאיגוד הישראלי לרפואה פנימית נמסר כי המחלקות הפנימיות הן בסיס הפעילות של בתי החולים. הן מובילות במספר המאושפזים (כ-330 אלף בשנה) ובהיקף ההכשרות של סטודנטים, סטז'רים ומתמחים.

ימים אלו מבטאים את שיא תחלואת החורף, והמחלקות מתמודדות עם עומסי שיא ועם ריבוי אשפוזים של חולים מורכבים, ואף מונשמים. תוצאות מדד התמרוץ מלמדות כי חשוב להמשיך ולחזק את המחלקות הפנימיות, בעיקר בתחום איוש התקינה, ועם דגש מיוחד על הפריפריה - על המחלקות הפנימיות בבתי החולים שבהם התקצר יום עבודת המתמחים.

ראשי האיגוד גם מפצירים במנהלי בתי החולים לדאוג לאיוש קבוע ושוטף של התקנים במחלקות הפנימיות, ולא לפזר תקנים (או חלקי תקנים) במחלקות אחרות. האיגוד קורא שוב למשרדי הבריאות והאוצר להגדיל את מחיר יום האשפוז במחלקות הפנימיות של החולים המונשמים. במחלקות טיפול נמרץ, התגמול על המונשמים גבוה משמעותית יותר, ועם העברתם למחלקות הפנימיות, בבת אחת יורד התמחור, ואינו מציאותי.