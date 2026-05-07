ילד בן 10 אושפז עם כוויות קשות בפניו ובידיו, לאחר שנפגע מפיצוץ מיכל דיאודורנט שהושלך למדורה במהלך חגיגות ל"ג בעומר. אמו סיפרה: "הילדים היו סביב המדורה באזור מאורגן ומיועד למדורות, פתאום שמענו פיצוץ...".

"הבן שלי היה יחסית קרוב למדורה ואמר לי ששורף לו בפנים ובהתחלה ובחושך לא הבנתי את חומרת המצב והוא טופל בשטח ע"י צוות רפואי שהיה במקום, אבל כשהגענו הביתה ראיתי שכל הפנים שלו מתקלפות ושהוא נפגע גם באזורים נוספים וישר נסענו למיון ילדים בביה"ח מאיר", הוסיפה האם.

"אני יודע שחווית החג חשובה מאוד לילדים, אבל חשוב מאוד שאנו כהורים נסביר לילדים שלנו את הסכנות העלולות להיות מהתנהגות לא מתאימה ובמיוחד בקרבת אש. כתוצאה ממעשה רגעי הבן שלנו סובל מכוויות חמורות ואני לא מאחל זאת לאף הורה", הוסיף האב.

"הילד הגיע אלינו למיון ילדים עם כוויות בפנים ובידיים שנגרמו מנתזי אש בעקבות הפיצוץ. הוא טופל על ידי הצוות הרפואי והסיעודי שם הערכנו את היקף הכוויות וביצענו חבישה סטרילית" סיפרה ד"ר דנה שוכוביצקי, מתמחה במחלקה לרפואה דחופה ילדים במאיר.

ד"ר ביאדר בילאל, סגן מנהל מחלקת כירורגיה פלסטית בביה"ח הוסיף: "הילד סובל מכוויות בדרגות 1 ו-2. חשוב להבין כי בעוד שכוויות מדרגה 1 נוטות להחלים תוך ימים ספורים, כוויות מדרגה 2 עלולות להוביל לזיהומים, החמרה במצב העור, צלקות, פיגמנטציה ושינוי בגוון העור ובמקרים חמורים ייתכן גם צורך בהשתלת עור. היות והכוויות גם באזור הפנים, הילד אושפז במחלקת כירורגיית ילדים, מצבו טוב והוא מקבל טיפול של משחות מתאימות ומעקב צמוד".

"אנו מתריעים מפני התופעה המסוכנת הזו בשנים האחרונות, ילדים משליכים למדורה חפצים שאינם עץ טבעי, דוגמת מכלי ספריי, פלסטיק, סוללות וחומרים דליקים אחרים. חומרים אלו עלולים להתפוצץ בעוצמה של נפץ עוצמתי ולפזר רסיסי מתכת לוהטים לטווח של מטרים רבים. מעבר לסכנת הפיצוץ, שריפת חומרים סינתטיים פולטת גזים רעילים ומסרטנים המסכנים את כל הנוכחים בסביבת המדורה", הוסיף ד"ר ביאדר.

טובה משעלי, אחות אחראית בכירורגית ילדים במאיר, הדגישה: "במקרה של כוויה בסביבת מדורה יש להרחיק את הנפגע מיד מהאש. במקרה שישנם בגדים העולים באש יש לגלגל את הנפגע על החול או 'לחנוק' את האש עם שמיכה או בד. לשטוף את האזור הפגוע תחת מים פושרים זורמים למשך לפחות 20 דקות, להסיר בעדינות בגדים, תכשיטים או שעונים מאזור הכוויה ולא לפתוח שלפוחיות מחשש לזיהום. בנוסף, חשוב מאוד לתת לילד משכך כאבים בהתאם לגילו ולמשקלו על מנת להקל על הכאב ולאפשר לצוות הרפואי להעניק לו טיפול יעיל ומיטבי. כמובן שיש להתפנות מיידית לקבל טיפול רפואי. לצערי בכל שנה אנו רואים פציעות מסוג אלו, המסבות כאב רב לילדים ועלולות להסתיים במקרים אחרים בנזק בלתי הפיך".