בת 27 מתה מטיפול נגד הזדקנות בניו יורק; הרופא המזריק - ללא רישיון

אירוע קשה בברונקס שבניו יורק: אליזבת בארון, צעירה בת 27, איבדה את הכרתה ולקתה בדום לב במרכז לרפואה משלימה, לאחר שהוזרק לווילריד טיפול נגד הזדקנות (סרום מסוג NAD+).

בארון פונתה בדחיפות לבית החולים, אך שם נאלצו הרופאים לקבוע את מותה. המשטרה עצרה כעבור מספר שעות את לואיס רוחאס קבררה בן ה-55, שביצע את הפרוצדורה הרפואית הקטלנית, והגישה נגדו אישומים על סיכון ברשלנות ועריכת טיפול רפואי ללא רישיון.

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במהלך הדיון בהארכת מעצרו, חשף עוזר תובע המחוז ברונקס, איתן רייסבאום, כי קבררה מחזיק ברישיון רפואי ברפובליקה הדומיניקנית בלבד, ואינו מורשה לעסוק ברפואה או לרשום תרופות בארצות הברית.

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התובע הדגיש כי קבררה נעצר פעמיים בעבר בנמל התעופה בניוארק, ניו ג'רזי, כשברשותו ציוד רפואי ותרופות מוברחות, ואמר בבית המשפט כי "רוחאס קבררה ביצע את הטיפול ללא כל סמכות לעסוק ברפואה במדינה". מנגד, בנו של החשוד הגן על אביו ואמר בדמעות: "הוא אדם טוב, אבא טוב ורופא טוב".

שכנתה של המנוחה, פאולה שאפ, ספדה לה: "הייתי כל כך בהלם. היא הייתה אישה יפהפייה, ונראה שנראתה בריאה מאוד ודאגה לבריאותה". כעת ממתינים החוקרים ומשרד החוקר הרפואי הראשי לתוצאות הנתיחה שלאחר המוות, אשר עשויות להוביל להחמרת האישומים נגד הרופא הלא-מורשה. בית המשפט הוראה על שחרורו ללא ערבות עד לקבלת הממצאים, אך חייב אותו להפקיד את דרכונו.