למרות האיסור בישראל: חולה סופני עבר המתת חסד בשיבא

אירוע חריג במיוחד בבית החולים שיבא: חולה ALS סופני עבר בשבוע שעבר המתת חסד - זאת בעזרת צו מיוחד מבית המשפט המחוזי בתל אביב שאפשר לבצע את הפעולה. החוק בישראל אוסר על המתות חסד לחלוטין.

מיכאל פודולסקי, חולה במחלת ניוון שרירים סופנית וחשוכת מרפא הידועה בשם ALS, שמצבה הרפואי מתקדם. מיכאל היה מונשם כשלוש שנים באמצעות מכונת הנשמה מלאכותית בשל כשל של שרירי הנשימה. בנוסף, בשל הפרעה קשה במנגנון הבליעה הוא הוזן באמצעות צינורית הזנה ישירות לקיבה.

השופט כתב בהחלטתו כי מה שהתיר בית המשפט הוא "אך ורק האטת קצב הנשימה ושינויי מינון בהרכב הגזים של המנשם, בתנאי שהשינויים אינם מפחיתים משיעור החמצן החופשי באוויר החדר, שכולנו נושמים במצב רגיל, ואינם גורמים למוות מידי. מדובר אפוא בפעולה שנדונה פעמים רבות בספרות האתיקה הרפואית וההלכה היהודית, והותרה בפועל כבר בעשור האחרון של המאה הקודמת".