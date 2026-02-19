פרסום ראשון: בימים האחרונים התקיים דיון חירום של משרד הבריאות, מנהלי בתי החולים וכלל קופות החולים בארץ בראשותו של מנכ"ל משרד הבריאות ומנהלים במשרד. בין הסיטואציות העיקריות שהתבקשו להיערך אליהם בתי החולים וקופות החולים: עבודה בהיעדר תקשורת והיעדר חשמל.

במהלך הפגישה, כל אחד התבקש להציג את ההיערכות של בית החולים או קופת החולים שבראשותו בנוגע להיערכות במקרה של מצב חירום במדינה מבחינת מיגון וציוד רפואי.

--

לפני חודש, משרד הבריאות שלח למנהלי בתי החולים מכתב ובו הנחיות נצורות למעבר מהיר משגרה לחירום. יובהר, כי היה מדובר בנוהל שגרתי שנעשה בכל זמן מתיחות. לפי המכתב מדובר על צעד היערכותי בלבד.

‏נוהל החירום כולל היערכות לקליטת נפגעים מאירוע רב נפגעים, מעבר לעבודה באזורים ממוגנים, הקפצת צוותים, שחרור מטופלים והפחתת פעילות שאינה דחופה.